Почему нам становится скучно в отношениях

Галина Лайшева, кандидат психологических наук и семейный психотерапевт, рассказывает, почему влюбленным становится скучно друг с другом.

«Дорогая, нам надо сделать перерыв в отношениях!» — звучит как кошмар. И хотя так периодически говорят герои сериалов, приятнее эта фраза не становится. Сразу возникает сильное подозрение, что никакой это не перерыв, а плохо замаскированный разрыв. Не согласиться нельзя, а чего ждать — непонятно. И стоит ли ждать? В романе Элисон Скотч «Теория противоположностей» муж главной героини пишет целый свод правил жизни в «перерыве» и даже обозначает срок — два месяца. Самое интригующее — что изменится за два месяца и поможет ли это отношениям, ставшим скучными?

Особенно обидно, что в романе эта пара выглядела идеальной. Знакомые и родные дали им одно имя на двоих –Шилла (Шон + Уилла). Согласитесь, чертовски мило? Даже слишком. Как будто это не два человека, а две половинки единого целого. Так приятно любить одно и то же, читать мысли, быть всегда вместе. Появляется иллюзия, что чем ближе вы друг к другу, тем больше шансов прожить долгую и счастливую и никогда не ощутить горечь одиночества.

Страх одиночества (или сепарационная тревога) — чувство, которое мы привносим в настоящие отношения из прошлого. Найти корни неуверенности можно в детстве, ведь ни один даже самый психологически прошаренный родитель не может быть рядом всегда ровно так, как нам нужно. Еще сложнее быть спокойным и самодостаточным, если в детстве кто-то очень близкий умер или оказался недоступен (например, при трудном разводе).

Как увидеть сепарационную тревогу в отношениях? Например, вы расстраиваетесь, если понимаете, что вы с любимым мужчиной любите совсем разные вещи: он слушает рэп, а вам больше нравится потанцевать под Бейонсе; вы жуете сельдерей, а он ест бургеры и чипсы. Вам хочется лечь спать вместе, а ему почему-то нужно посидеть ночью и посмотреть свежие ролики на Youtube. Еще хуже, если его увлечения предполагают вечера или целые дни с друзьями за городом. Вы в это время храбро (как сильная и независимая) пьете с подругами вино, но все равно чувствуете легкое беспокойство. Или не легкое. Можно подумать, что вы озабочены его безопасностью и здоровьем, но на самом деле ужасно неприятно, что он где-то радуется жизни и вообще о вас не думает.

Чаще именно девушки начинают играть роль «преследователя» и старательно отвоевывают личное пространство другого. Парадокс заключается в том, что пытаясь стать ближе (оставляя только совместные хобби и интересы, придумывая милые подарочки на «год и три месяца вместе»), мы в итоге становимся не так интересны друг другу, раздражаемся от навязчивого внимания и просто скучаем.

Представьте, что вас преследуют — злятся, обвиняют, лишают свободы. Даже если этот преследователь — самый любимый человек, реакцией неизбежно станет отстранение. И тогда круг замкнется: кто скажет, что началось раньше — желание приблизиться и обида на равнодушие или его раздражение и отчаянный поиск своего пространства? Помните, как в советских фильмах мужчины уверенно сбегали в гараж? Вот! Проблема не нова.

Что делать? Во-первых, надо заставить парадокс работать на ваши отношения, а не против них! Самое интересное друг в друге — как раз то, чем вы отличаетесь. В различиях много энергии, удовольствия, захватывающих открытий и точно ни минуты скуки. Можно попробовать то, что ваш партнер любит, а вы почему-то раньше игнорировали. Или предложить что-то совсем новое для вас двоих (пойти учиться сальсе или танго почти равнозначно семейной психотерапии!). А еще рискнуть и заняться чем-то только для себя, прочувствовать свои сильные стороны, испытать эмоции и уже потом разделить их с близким человеком. Приятный бонус: помимо освежающей дистанции между вами, вы сами почувствуете себя увереннее, сильнее и интереснее.

Во-вторых, попробуйте удивить партнера! С сюрпризами стоит быть осторожной, но вовсе сбрасывать их со счетов не нужно. В новом романе Софии Кинселлы (автор «Шопоголика»), который так и называется «Удиви меня», герои убеждены, что знают друг друга досконально и пытаются срочно внести разнообразие. Их идеи, как ни странно, показывают, как мало они понимают желания другого. Запоминайте: секс –самый беспроигрышный сюрприз! Только без фанатизма: слишком много приспособлений и агрессивных аксессуаров могут и напугать. И снова вызвать чувство смущения и неловкости, без которого можно было обойтись. Лучший рецепт — то, что по-настоящему заводит и вас, и его.

В-третьих, (и это самое трудное) стоит задуматься о причинах своей тревоги и недовольства и научиться ясно говорить партнеру о своих потребностях. Не «почему ты не звонил весь вечер?», а «мне сейчас грустно и очень хочется обнимашек». Не «неужели ты не понимаешь, что твое поведение недопустимо?», а «у меня сейчас тяжелый период на работе, я нервничаю сильнее обычного, не обижайся на меня, я просто хочу полежать рядом». Второй вариант вызывает гораздо меньше сопротивления (ведь в нем нет обвинения!), и партнеру гораздо проще будет понять, чего вам хочется. Другой вопрос, что он не всегда может быть готов дать вам желаемое, он же человек. Но если он не готов никогда, то, возможно, вам и правда нужен перерыв в отношениях.