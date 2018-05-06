Зачем женщины сами распространяют стереотипы

В современном патриархальном обществе женщины зачастую сами тиражируют сексистские стереотипы, пренебрежительно относясь к феминности.

Проблема положения женщин в патриархальном обществе стала актуальной еще в начале XX века. В одной из своих работ Симона де Бовуар, видная феминистка и борец за права женщин, рассуждает о том, как женщины позиционируют себя в консервативном обществе, что влияет на их мнение и рассматривает новые тенденции женского самосознания.

В своих умозаключениях автор приходит к выводу, что американки стали меньше ассоциировать себя с точки зрения пола. Она отмечает, что женщины стараются соответствовать привилегированному классу мужчин. Но почему так происходит? Почему сами женщины начали отказываться от проявления женственности?

Для ответов на эти вопросы в современной западной социологии существует термин усвоенной мизогинии, буквально «поразивший» женщин XXI века. Усвоенная мизогиния представляет собой действие со стороны женщин, направленное на подавление проявления женственности с целью содействия мужскому доминированию, или, проще говоря, пренебрежительное отношение к представителям своего пола. Принято выделять четыре основные коннотации усвоенной мизогинии: враждебная гетеросексуальность, доминирующий патернализм, телесность и конкурирующая гендерная дифференциация.

«Ты слишком вызывающе выглядишь!», «Приличные девушки такие короткие юбки не носят!» — именно так женщины могут выражать свое негативное отношение к чужой сексуальности. Такое неприятие внешности другого человека является одним из признаков усвоенной мизогинии — враждебной гетеросексуальности. Этот феномен, как правило, выражается в негативном восприятии демонстрации сексуальности. В данном случае женская красота рассматривается самими женщинами как способ достижения целей, что считается низким и неуместным в современном обществе.

«Мужчина — кормилец, а женщина должна хранить семейный очаг и готовить борщ» — еще один яркий пример разновидности усвоенной мизогинии — доминирующего патернализма. Многим женщинам близки скорее патриархальные взгляды на семейную жизнь и социальные роли мужчин и женщин в обществе. Сами женщины зачастую обладают бескомпромиссным видением исполнения ролей в семье: женщина — хозяйка, мужчина — добытчик.

«90/60/90 — универсальный идеал для всех женщин» — проявление телесности как фактора усвоенной мизогинии. Телесность подразумевает отношение женщины к собственному телу, его восприятие. Нередко женщины недовольны своим внешним видом, ссылаясь на укоренившиеся стереотипы о женской красоте, ведь «Кому бы не хотелось иметь более тонкие ноги и талию?».

«Жена не должна быть успешнее мужа» — другой укоренившийся стереотип, получивший названиеконкурирующей гендерной дифференциации. Этот вид усвоенной мизогинии во многом поддерживает мужскую структуру власти, ведь многие женщины ставят достижения мужчин выше своих собственных и рассматривают их как эталон, постоянно сравнивая себя с противоположным полом, чтобы поднять свою самооценку.

Таким образом, укоренившиеся патриархальные стереотипы оказывают серьезное влияние на восприятие одними женщинами других. Сексизм и подавление «слабого пола» заставляют самих женщин усваивать принятые установки и нормы. Концепция усвоенной мизогинии объясняет, как именно женщины, так или иначе, угнетают других женщин. Несмотря на то, что мы живем в эпоху равных возможностей для всех членов общества, консерватизм этого общества до сих пор сохраняется. Требования к «слабому полу» остаются прежними и многие стремятся им соответствовать. Женщины наравне с мужчинами принижают ценность других женщин, что является плодородной почвой для дальнейшего развития мизогинии.