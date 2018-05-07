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Мужчина раскрыл секрет идеального фото в Tinder
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Мужчина раскрыл секрет идеального фото в Tinder 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Житель Лондона Бен Саутер (Ben Southerst) провел социальный эксперимент с разными аватарами в Tinder, чтобы найти лучший вариант. Об этом сообщает The Independent.
Работающий моделью 29-летний Саутер по очереди публиковал пять разных селфи, попутно анализируя результаты совпадений (матчей) в сервисе для знакомств. Для смены внешности он использовал графический редактор.
Для начала мужчина выложил снимок с густой шевелюрой и небольшой щетиной — именно так Саутер выглядит на самом деле. Дальше он экспериментировал с разными видами бороды, а также искусственно проредил волосы, чтобы остальные пользователи считали его лысеющим.
Через неделю он подвел итоги исследования. Как оказалось, больше всего девушкам понравилась фотография его чисто выбритого лица с густой шевелюрой: при помощи нее мужчина смог добиться 120 матчей. «Мне очень польстило, что так много женщин захотели со мной встретиться», — удивился Саутер.
На втором месте по популярности оказался снимок, на котором мужчина предстал перед девушками с небольшой щетиной, благодаря чему он набрал 85 совпадений.
При этом более густая борода привлекла всего 30 женщин.
Британец обратил внимание, что в большинстве случаев его собеседницы искали «быстрые знакомства», а не долгосрочные отношения.
Хуже всех пользователи отреагировали на фотографии с лысеющим Саутером: в общей сумме они набрали всего 15 матчей. «Эксперимент показал, что вы, по крайней мере, в десять раз более привлекательны для женщин, когда у вас есть волосы», — подытожил исследователь.
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