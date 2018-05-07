«Сама в панике, мама в ужасе»

За счастье с мужем-иностранцем героиня этой истории чуть не поплатилась ребенком. Пришлось откупаться от первого супруга квартирой.

Ольга познакомилась с Андреем в середине 1990-х на свадьбе друзей. Он ей внешне понравился: красивый, здоровый, спортсмен. И вообще, как тогда было принято говорить, — брутальный (слово как раз входило в моду). «Я в то время только поступила в институт, в голове было пусто, конечно, — вспоминает Ольга. — В мужчинах привлекали внешность, сила. Хотелось, чтобы рядом был настоящий мачо, и Андрей казался именно таким».

Кроме того, у парня водились деньги, а девушка жила с мамой на мамину небольшую зарплату, которую еще и задерживали. Питались скромно, одевались — как получится. Выручала портниха, которая шила Оле по выкройкам из «Бурды» (страшно дефицитный журнал удавалось на время перехватить у подруг). После того как девушка стала встречаться с Андреем, у нее наконец-то появились красивые вещи из дорогих магазинов. А на день рождения он подарил ей шубку из чернобурки — мечта всех тогдашних модниц.

Как и чем зарабатывал молодой человек, Ольгу не слишком интересовало. Она знала, что он раньше учился в военном училище, но, по его же словам, бросил. Серьезно занимался борьбой, получил КМС, но в профессиональный спорт не пошел, хотя в училище участвовал во всех соревнованиях. После того как парня исключили, тут же нашлись друзья, которые предложили «работу» — звали якобы охранять рынок. Уже потом Оля услышала другое слово — «крышевать».

«О том, что за работа была у Андрея, я узнала уже после нашей женитьбы, — говорит Ольга. — Замуж за него я вышла по глупости, по залету. Забеременела на втором курсе. Что было делать? Сама в панике, мама в ужасе. А он жениться предложил сразу. Я его не любила, но выбора не было. Одной растить ребенка тяжело. А мне ведь надо было еще институт закончить, и мама работала, сидеть с ребенком некому. Аборт делать я не собиралась в любом случае».

Оля надеялась, что стерпится — слюбится. Ей казалось, что Андрей на все готов ради нее — о таких отношениях мечтали все ее подружки: цветы каждый день, подарки. Но «первые звоночки» случились еще до свадьбы. Однажды молодые люди гуляли по городу. Ольга, которая ждала ребенка, устала и хотела домой. У Андрея, наоборот, было боевое настроение, он тащил ее в клуб, на дискотеку. Повод для ссоры был пустяковый, но Андрей распсиховался и стал агрессивным. Грубо дернул девушку за руку: «Пойдем, я сказал!» Ему сделал замечание какой-то мужчина, проходивший мимо: «Нельзя ли повежливей с девушкой?» И тут жених Оли бросился на прохожего, свалил его с ног и стал избивать.

Ольга, которая никогда в жизни ничего подобного не видела, закричала, бросилась к Андрею, пыталась оттащить его в сторону. Она до сих пор об этом не может вспоминать спокойно: «Он чуть не убил того парня. Не приведи бог. Я увидела, каким он может быть жестоким. Надо было еще тогда бежать от него, и как можно дальше. Дура была малолетняя». Жених уговаривал, оправдывался: дескать, любит до безумия, и поэтому так приревновал «к мужику, который клеился», не сдержался.

Ольга никуда не сбежала и вышла замуж за Андрея. Семейная жизнь молодоженов началась в квартире Оли, вернее, ее мамы. Но Андрей «зарабатывал» много и вскоре смог купить большую квартиру, которую оформил на себя и на жену в равных долях. Правда, Ольга переезжать в собственное жилье отказалась наотрез: «Во-первых, тогда уже родился сын, и мама меня очень поддерживала. Я ведь не стала бросать институт, бегала на занятия, с ребенком сидели все по очереди, помогала и моя бабушка, и соседки. Во-вторых, я не хотела жить с Андреем в отдельной квартире. При маме он вел себя более-менее, хотя стычки у них периодически случались». Муж оказался человеком тяжелым, а главное — непредсказуемым. Ольга, памятуя о случае с избиением на улице, боялась сказать лишнее слово, а настроение у Андрея менялось по нескольку раз на день.

К тому времени Ольга уже окончательно поняла, что «работой» Андрея был рэкет, как это тогда называли. Муж состоял в группировке, которая якобы охраняла торговцев на рынке, то есть с них собирали деньги за «крышу». Парни занимались еще какими-то делами, о которых Андрей ничего не рассказывал. Ездили в непонятные командировки. Друзья и «коллеги» мужа Ольге категорически не нравились. Правда, в квартиру тещи Андрей их не приводил. С нужными людьми он встречался в своем жилье. Потом купил еще машину, дом за городом. Но его жену все это совсем не радовало.

«Я понимала, что муж — чужой мне человек. Боялась будущего: кем вырастет сын рядом с таким отцом? И уходить от Андрея тоже боялась, знала, что добром не отпустит», — вспоминает женщина.

После окончания иняза Ольга не смогла сразу устроиться на работу. Одна из ее бывших однокурсниц по знакомству попала в итальянскую фирму и предложила подработку в Италии на три месяца. Это был хороший шанс повысить уровень языка, и Оля ухватилась за такую возможность. Мама ее поддержала: «Езжай, я с внуком останусь». Андрей, хотя был не особо доволен, поездку запрещать не стал — он тоже собирался в очередную «командировку».

Поездку в Италию Оля считала в первую очередь важной для своей карьеры, но получилось, что и в ее личной жизни она сыграла решающую роль. Один из сотрудников фирмы обратил внимание на симпатичную гостью из России. Пригласил поужинать — и тут все закрутилось. Ольга влюбилась по-настоящему. Итальянец совсем не был «мачо», но оказался добрым, внимательным и заботливым. Перед возвращением Ольги на родину он сделал предложение, но домой она ехала в ужасном настроении, с тяжелым сердцем, как сказать мужу: «Не люблю, развожусь, забираю ребенка?» Больше всего она боялась, что Андрей не отдаст ей сына.

Мама отнеслась к ситуации с пониманием, она и раньше считала, что дочке надо ноги уносить от такого мужа. Разговор с Андреем решили вести вместе, надумали предложить ему выкуп: Ольга отказывается от своей доли недвижимости и вообще от всего имущества, которое было куплено в период брака. От мужа требовалось согласие на развод и разрешение на выезд ребенка за границу.

«У нас получилось. Сейчас не очень люблю обо всем этом вспоминать. Этот брак — ошибка молодости, — говорит Ольга. — Бардак был и в стране, и у нас в головах. К счастью, мне удалось развязаться с бывшим. На его стороне была физическая сила, криминальные друзья и прочее. Если бы он не отпустил меня и сына добровольно, мы не смогли бы ничего сделать. Почему отпустил? Наверное, квартира, дом, которые остались только ему одному, сыграли какую-то роль, я от него ничего не требовала, не просила алиментов. Но думаю, скорее всего, у него была другая женщина, не зря случались все эти долгие командировки. Мне, конечно, повезло. Легко отделалась».

С той поры прошло много лет. Ольга иногда приезжает в Россию, гостит у мамы. Сын ее уже взрослый, подрастает дочь от второго брака. О жизни бывшего мужа кое-что слышала — он тоже больше не живет в России, но уехал по другим причинам, как говорится, скрываясь от правосудия. Вроде бы жив, но с первой семьей не общается — и слава богу.