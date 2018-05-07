Нужно ли обсуждать с друзьями интимную жизнь

Многие из нас привыкли обсуждать свои отношения с друзьями — мы обращаемся за советом, делимся милыми (и не очень моментами) и приходим за поддержкой, когда все идет не совсем гладко. Но мало кто чувствует себя свободно и спокойно, обсуждая с друзьями сексуальную составляющую — даже с учетом того, что это может быть важной частью отношений.

Хотя важно поддерживать границы и не рассказывать секреты партнера, нет ничего страшного в разговорах о сексе. Это помогает сблизиться и получить ответы на беспокоящие вас вопросы. Какие еще преимущества есть у свободного обсуждения секса с друзьями?

1. Это помогает полностью оценить эмоциональные аспекты секса

О сексе легко говорить, когда он несет функцию исключительно плотского наслаждения — но стоит появиться чувствам, как вам становится гораздо сложнее открыться даже перед близкими друзьями. Но иногда бывает особенно важно обсудить уязвимую и эмоциональную сторону, особенно если есть что-то, что вас беспокоит.

2. Это позволяет нормально относиться ко «взлетам» и «падениям» в отношениях

Общество вполне спокойно относится к ситуациям, в которых вы одиноки и не занимаетесь сексом. Но мы сами часто воспринимаем как личную неудачу отсутствие секса, если находимся в отношениях. Если бы больше людей говорили о своем сексуальном поведении (или о его отсутствии), это помогло бы нормализовать взлеты и падения, которые многие люди переживают с партнером.

3. Это позволяет вам улучшить свои навыки!

Давайте признаем честно — нам наверняка есть чем поделиться и что позаимствовать у подруг в плане секса. Так зачем отказываться от этого? Чем больше вы делитесь своими идеями и слушаете других, тем больше шансов, что вам придутся по вкусу некоторые советы и трюки, которые только улучшат вашу сексуальную жизнь.

Какие общие правила стоит соблюдать, когда вы говорите с друзьями о своем партнере (вне зависимости от того, идет ли речь о сексе)?

1. Помните золотое правило

Просто спросите себя: «Мне было бы комфортно, если бы мой партнер поделился этой информацией обо мне со своими друзьями?» Если да, то вперед. Если это заставляет вас чувствовать себя некомфортно, есть смысл промолчать. Вариант еще лучше — честно обсудить эти вопросы с партнером и установить границы допустимого обсуждения.

2. Будьте честны в своей мотивации

Почему вы хотите поделиться чем-то с вашими друзьями, особенно если речь заходит об обмене личной информацией? Если вы искренне боретесь с чем-то и нуждаетесь в совете, вполне объяснимо, что вам нужно поговорить об этом с близкими друзьями. Но если вы планируете поделиться личной историей для развлечения или насмешки — возможно, стоит все-таки сдержаться.

3. Оставьте серьезные проблемы профессионалам

Если у вас есть серьезные сексуальные проблемы с вашим партнером, лучше будет обсудить их с профессионалом. Ваши друзья, даже если они очень мудрые и понимающие, скорее всего не смогут дать вам стоящий совет о том, как справиться с быстрой эякуляцией. Если вы хотите, чтобы ваша сексуальная жизнь изменилась к лучшему, обратитесь к тому, кто специализируется на этом вопросе.