Гороскоп на неделю с 7 по 13 мая

Начало недели благоприятно для старта новых амбициозных проектов. Вторая половина недели будет удачной для личного общения, завязывания отношений, для творчества. Но постарайтесь не обращать внимания на критику.

Рожденные на этой неделе часто обладают необычной судьбой. Некоторые события в их жизни кардинально меняют предначертанный свыше план. Они могут резко разбогатеть, прославиться или же прогореть там, где разориться было невозможно.

Овен

Карьера

Овнам придется вспомнить свои навыки коммуникации. Партнеры и коллеги будут стоять в очереди, чтобы пообщаться с вами и решить свои проблемы. И только от вашей тактичности и способности уделить внимание каждому зависит успех общения. На всякий случай больше слушайте и меньше говорите.

Отношения

Возможно, вам придется столкнуться со сплетниками, которые распускают неприятные слухи о вас или ваших близких. Избегайте общения с ним. Новые знакомства несут в себе опасность. Лучше не ходите на свидание с новым интернет-приятелем, а отдавайте предпочтение старым друзьям.

Здоровье

На этой неделе алкоголь будет действовать на вас сильнее обычного. Не злоупотребляйте спиртными напитками, если не хотите неприятностей.

Покупки

Выходные подходят для отдыха за городом. Не отказывайтесь, если вас пригласят на пикник. Имеет смысл позаботиться об одежде для подобных выездов, берите с собой комфортные джинсы, теплую куртку, дождевик.

Телец

Карьера

Тельцам звезды советуют заняться учебой, совершенствованием в своей профессии. Благодаря этому в ближайшее время вам удастся повысить уровень своих доходов и укрепить авторитет среди коллег.

Отношения

Финансовый вопрос может испортить ваши отношения с друзьями и родственниками. Сейчас вам не стоит давать им в долг или напоминать о возврате денег. В выходные лучше не планировать свидания, а провести это время в уединении.

Здоровье

Травмоопасный период. Лучше не заниматься активными видами спорта и не рисковать без нужды. И соблюдайте правила дорожного движения.

Покупки

Сейчас лучше отказаться от покупки электроники или модной одежды — скорее всего, такие покупки будут неудачными. Да и в целом сейчас неблагоприятное время для любых трат.

Близнецы

Карьера

Лишняя инициативность может повредить Близнецам на работе. Прежде чем выдвигать какие-то предложения или выполнять не свою работу, поинтересуйтесь, надо ли это. Иначе вы можете из лучших побуждений создать совершенно ненужную напряженность в отношениях с коллегами.

Отношения

Выходные подходят для общения со старыми друзьями и новыми знакомыми. Хорошо пройдут семейные вылазки на природу или в парк развлечений.

Здоровье

Возможны приступы аллергии у тех, кто к ним предрасположен. Избегайте прямого взаимодействия с аллергенами и употребления незнакомых продуктов.

Покупки

Близнецы могут совершить совершенно неожиданную покупку и удивить не только окружающих, но и себя. Например, это может быть экзотический музыкальный инструмент и билет в другую страну в один конец.

Рак

Карьера

В зоне риска — отношения с законом. Сейчас вы должны тщательно соблюдать действующее законодательство и не пытаться как-то изменить ситуацию в свою пользу (например, подкупив должностное лицо). Если есть такая возможность, то решение юридических вопросов лучше отложить на более подходящее время.

Отношения

На этой неделе у вас предоставится возможность наладить отношения с родителями или другими близкими родственниками. Важный разговор стоит запланировать на выходные. Одинокие Раки могут пережить кратковременный, но очень страстный роман. Самое важное — сохранять самообладание и не ждать от него слишком многого.

Здоровье

Самочувствию Раков ничто не угрожает. Напротив, вы будете полны энергии, которую следует тратить по полной: на прогулки, занятия спортом.

Покупки

Обратите внимание на ювелирные магазины — в них вы можете найти очень необычное украшение, которое надолго станет вашим любимым.

Лев

Карьера

Львам не следует начинать бизнес-проекты со своими друзьями. Иначе вместо прибыли есть шанс потерять друга из-за финансовых разногласий. Для тех, кто работает по найму, предоставится отличная возможность проявить себя с лучшей стороны.

Отношения

Ваши сексуальные потребности усилятся. Львы, у которых есть постоянный партнер, проведут насыщенную неделю и могут открыть для себя нечто новое в интимном плане. Одиноким Львам не рекомендуется заводить сексуальные отношения с близкими друзьями или коллегами. Лучше завязать новое знакомство через интернет.

Здоровье

Будьте осторожны во время сексуальных встреч на одну ночь, чтобы не допустить инфекции или незапланированной беременности.

Покупки

На выходные можно запланировать путешествие или учебу: например, посетить мастер-класс или интересный семинар.

Дева

Карьера

Главный враг работающих Дев на этой неделе — рассеянность. Вы как будто витаете в облаках — и можете пропустить какую-то важную деталь или совершить серьезную ошибку. Следует усилить самоконтроль.

Отношения

Девы, состоящие в браке, будут испытывать ничем не оправданные приступы ревности. Постарайтесь держать их в себе, иначе ваша подозрительность и недоверие могут оттолкнуть партнера. Проявите немного терпения — и жизнь наладится сама собой.

Здоровье

Избыток энергии можно выплеснуть на спортивных соревнованиях — в качестве участника или болельщика. Хорошая доза адреналина пойдет вам на пользу.

Покупки

Можно заняться своим духовным развитием. Для этого подойдет покупка соответствующей литературы или посещение тематического мероприятия.

Весы

Карьера

Недисциплинированность может сыграть злую шутку с типичными Весами. В особенности могут пострадать те, кто сейчас получает образование. Будьте серьезней и с вниманием отнеситесь к срокам сдачи работ и подготовке к экзаменам.

Отношения

В отношениях с любимым человеком ждите приятных сюрпризов. В целом благоприятный период, во время которого могут произойти положительные перемены. Весы, пока не встретившие свою половинку, могут хорошо провести время на вечеринке. К вам будет приковано внимание многих представителей противоположного пола.

Здоровье

Своему здоровью следует уделять больше внимания. Ваш иммунитет может снизиться, вероятность воспалений усилится. Одевайтесь по погоде и поддерживайте окружающее пространство в чистоте.

Покупки

Для туристических поездок сейчас не самое лучшее время. Возможны поломки транспорта, финансовые потери. Лучше запланируйте развлечения в родном городе.

Скорпион

Карьера

Если ваша работа связана с воспитанием или обучением детей и подростков, приготовьтесь к трудностям. Вам будет сложно заслужить доверие своих воспитанников. Придется проявить весь свой педагогический талант. Для представителей других профессий неделя будет спокойной и продуктивной.

Отношения

Влюбленным Скорпионам звезды обещают отличную неделю. Вам покажется, что кто-то выкрутил на максимум яркость и глубину ваших чувств. Свидания и интимные встречи будут очень эмоциональными и насыщенными. Одинокие Скорпионы могут отправиться на поиски отношений в ночной клуб или другое развлекательное заведение. Скорее всего, ваш выход в свет приведет к ожидаемым результатам.

Здоровье

Скорпионам рекомендуется заняться лечением зубов.

Покупки

Кроме оплаты услуг стоматолога Скорпионы могут смело тратить деньги на развлечения и культпоходы.

Стрелец

Карьера

Стрелец может оказаться в роли неформального лидера. Вам придется принимать трудные решения и брать на себя ответственность за результаты. Будет непросто, однако это необходимо, если вы хотите сделать качественный скачок вперед.

Отношения

Добиться взаимопонимания с родными и любимым человеком будет трудно. Слишком противоречивы сейчас ваши интересы, а уступать никто не хочет. Попробуйте действовать объективно и не стремитесь добиться своего — победа может обойтись слишком дорого. Одинокие Стрельцы могут пережить своеобразный флешбэк: кто-то из вашего прошлого решит вернуть ваши чувства.

Здоровье

Возможно пищевое расстройство или другие проблемы, связанные с желудком. Откажитесь от непроверенной пищи и избегайте стрессов — они могут стать катализатором обострения.

Покупки

Выходные подходят для активных развлечений. Сходите на концерт или экскурсию по городу. Вас ждут новые впечатления.

Козерог

Карьера

Козерогам будет трудно вернуться в рабочее русло. У вас вряд ли получится выполнить на этой неделе то, что вы планируете. Чтобы не слишком затягивать с важными делами, откажитесь от ненужных встреч и пустых разговоров. Сможете сэкономить несколько ценных часов. Учеба или деловые поездки сейчас не увенчаются успехом.

Отношения

Не заводите новых знакомств и не доверяйте слухам, даже если они касаются близких вам людей. Неделя будет омрачена неприятными мыслями, которые вы сами себе внушите.

Здоровье

Ваше самочувствие не будет вызывать опасений. Напротив, вы заметите позитивные перемены в себе.

Покупки

Шопинг будет не слишком удачным. Вы можете стать жертвой обмана или карманных воришек. В выходные можно заняться благоустройством дома, вызвать клининговую службу или затеять ремонт.

Водолей

Карьера

Водолеи смогут добиться успеха в работе, если будут мыслить нестандартно и не побоятся предлагать оригинальные идеи. Ваши креативные способности сейчас будут максимально востребованы, проявите себя.

Отношения

Не скупитесь на проявления любви к близким. Вовсе не обязательно дарить им дорогие подарки. Гораздо больше они будут сейчас рады душевному теплу и заботе.

Здоровье

Благоприятный период для косметических процедур и пластических операций. Ваш организм быстро восстановится.

Покупки

Сейчас лучше не тратить много денег на подарки близким, тем более если вы не знаете на сто процентов об их желаниях. Кроме того, не стоит посещать игровые клубы и заключать пари — есть риск спустить крупную сумму.

Рыбы

Карьера

Рыбам сейчас не стоит начинать новые проекты. Вам будет трудно адекватно оценить ситуацию и принять правильное решение.

Отношения

Близкие люди не смогут оказать вам ту поддержку, на которую вы рассчитываете, однако не стоит на них обижаться. Будьте терпимы, попробуйте встать на их сторону — и вы поймете причину их поведения.

Здоровье

Вы будете полны сил и энергии. Хорошее время для начала занятий спортом и участия в спортивных соревнованиях. Вам удастся показать впечатляющие результаты.

Покупки

В выходные ваше материальное положение может существенно улучшиться. Вы можете получить солидную сумму денег и потратить ее на решение актуальных проблем.