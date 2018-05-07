Что такое комплекс Клеопатры

Историческая Клеопатра, царица Египта, как утверждается, была женщиной необычайно красивой и необычайно властной. Легенда приписывает ей весьма странную причуду — она готова была подарить ночь любви любому мужчине, при условии, что за это он заплатит собственной жизнью.

Именно эта легенда и дала название еще одному женскому комплексу или синдрому Клеопатры. Женщина, им страдающая, считает себя исключительно красивой, умной, талантливой, успешной и т.д., и т.п. Одним словом, идеал. Но у этого идеала есть одна проблема — взаимоотношения с мужчинами.

По мнению ученых, синдром Клеопатры имеет две стороны. Во-первых, женщине нужно постоянное подтверждение своей значимости, причем со стороны сильных мужчин. Несмотря на то, что такая дама считает себя совершенством, психологи утверждают, что в глубине души она все же не в полной мере признает себя. Часто в этом виноваты авторитарные родители, которые с детства взращивают у девочки ощущение ее малоценности, но в то же время ждут от нее лидерства во всем.

Во-вторых, Клеопатра избегает таких ситуаций и отношений, где присутствует хотя бы минимальная возможность подчинения мужчине. В итоге у женщины проявляются две взаимоисключающие модели поведения — тяга к сильным мужчинам и непреодолимое желание их унизить.

Фантазийный поиск идеального героя. Из своего окружения женщина выбирает самого-самого, того, кто по ее представлениям достоин чести находится с ней рядом. Борьба за лидерство в отношениях. Клеопатра, по мнению психолога, не любит своего избранника, она боится любви и избегает ее. Мужчина нужен ей только для того, чтобы самоутвердиться. Выражение чувств по отношению к мужчине она считает ничем иным, как собственным унижением, ущемлением ее самолюбия, зависимостью от другого человека. Поэтому во взаимоотношениях с мужчиной такая дама ставит себя в положение царицы, требуя от партнера не равенства (что хорошо в отношениях), но почитания и подчинения. Внутренние переживания. Развиваться комплекс Клеопатры может в двух направлениях. Если женщина не добивается от мужчины нужного ей поклонения, то в этом случае она испытывает сильнейший гнев и желание его уничтожить. Конечно, послать ослушника на казнь, как Клеопатра, она не может. В ход идут разные способы унижения, необоснованные претензии, скандалы и другие действия, направленные на него, вплоть до расставания. Если же женщина получила так необходимые ей доказательства ее неповторимости и превосходства, то мужчина становится ей просто неинтересен, и она так же, как и ее царственная тезка, стремится от него избавиться. Отношения с мужчинами у дамы с синдромом Клеопатры проходят три последовательных этапа.

В итоге женщина оказывается неспособной поддерживать постоянные отношения с мужчиной. Внутреннюю психологическую установку Клеопатры можно сопоставить с постоянным жгучим чувством неполноценности при внешней уверенности в себе. Клеопатры постоянно подвергают мужей грубому и безосновательному «прессингу», что в принципе недопустимо в отношениях (ни с одной из сторон). Обычно такая женщина на подсознательном уровне и физическую близость рассматривает только как свое поражение. Свое тело она вручает мужчине исключительно как приз за высокие достижения.

Комплекс Клеопатры не рассматривается психологами как полноценное психическое расстройство. Это скорее особенность характера женщин из определенных слоев общества. Но без современной корректировки поведения синдром может представлять для женщины определенную опасность. Как показывают исследования, дамы с комплексом Клеопатры нередко имеют и суицидальные наклонности.