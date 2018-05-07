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Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
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Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин 

Рамблер 17 часов назад
Что больше всего привлекает девушек в мужчинах? На этот вопрос ответить невероятно сложно, ведь у каждого человека своя система ценностей, и то, что кажется интересным одним, другие считают отвратительным. Но есть качества, которые ценят в представителях противоположного пола практически все дамы. И это:
1. Уверенность в себе. Против мужчины, который в любой ситуации остаётся хладнокровным и может решить любую проблему, устоять сложно.
2. Финансовый успех. На это обращают внимание даже те девушки, которые не нуждаются в материальной поддержке. Дело в том, что финансовые достижения — это один из признаков независимости и успешности мужчины.
3. Чувство юмора. Всем женщинам свойственна эмоциональность, они любят, когда их поддерживают и смешат. Находиться рядом с мужчиной, который не понимает шутки или не умеет шутить, — слишком утомительно.
4. Внешний вид. Конечно же, для женщин важен внешний вид, но речь идёт не о стильных причёсках, дорогой парфюмерии и дизайнерской одежде, а об элементарной аккуратности и соблюдении правил личной гигиены.
5. Ум. Но с этим понятием стоит быть осторожным, потому что девушки и сами не могут толком объяснить, что они имеют в виду. Интеллект и остроумие, житейский опыт и харизматичность — всё это в той или иной степени включается в понятие «ум».
Женский форум
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