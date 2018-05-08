5 дельных советов тем, кто переезжает жить к парню

Мужчина в доме — это удобно. Он может убивать тараканов, доставать паутину с потолка, поднять 20-литровую бутылку с водой на седьмой этаж. Если планируешь завести себе в квартире такого или сама переехать к нему, будь готова узнать о себе и своем парне много нового. Вот несколько советов, которые помогут съехаться с партнером и не испортить отношения.

Начните с испытательного срока

Самое большое заблуждение — считать, что хорошо знаешь человека, хотя вы еще не жили вместе. Часто люди слишком поглощены идеей о совместном быте, и не думают, что могут быть к нему не готовы. Вы ночуете друг у друга каждые выходные, проводите вместе все вечера — это ли не семейная жизнь? Нет, это еще не она. Между «часто видеться» и «видеться постоянно» разница не меньше, чем между первым свиданием и 30-летней годовщиной. Начните с тест-драйва. Не спешите перевозить вещи, а проведите вместе пару недель без перерыва — на чьей-то территории или в путешествии. Старайтесь быть естественными, и открыто говорить о своих потребностях. Когда ты уже перевезла чемоданы в его квартиру, отступать кажется глупым. Пробный заезд поможет понять, пора ли вам переходить к следующему этапу, и не обременит лишними обязательствами.

Поделите территорию

Когда проводишь много времени с кем-то, самые незначительные вещи становятся поводом для спора. Если вы не обзавелись собственным особняком на пять комнат, а живете в обычной полуторке, будь готова отвоевывать у партнера каждый квадратный метр. Обсудите практические решения для комфортного хранения вещей. Готов ли он уступить тебе большую часть шкафа, нужны ли дополнительные ящики и полки, стоит ли арендовать отдельную квартиру, куда поместится вся твоя обувь? Чем больше проблем вы обсудите заранее, тем спокойнее пройдет переезд.

Обсудите ваши привычки

У всех есть список маленьких жизненных правил. Их не осознаешь, пока на твоей территории не появляется нарушитель. Мне сложно понять, как можно выйти из-за стола и не убрать за собой. Мой парень, который всегда жил с мамой, считал, что крошки после еды добровольно отправляются в мусорное ведро. Потребовалось время, чтобы объяснить ему, что чудес не существует, как и домработницы в нашей квартире. Составьте общий перечень правил проживания и запишите его на листке. Затея кажется немного детской, но она действительно может облегчить вам существование в первое время. Мало кто создает беспорядок или неудобства назло соседу, ведь привычка — штука бессознательная. Чтобы поменять или скорректировать, ее нужно постоянное напоминание. Лучше, если оно будет в виде правил на бумаге, чем в виде твоего раздраженного шипения.

Создайте бюджет для расходов на проживание

Совместная жизнь не обязательно предполагает слияние бюджетов. Каждый вправе сам решать, как тратить деньги, но теперь у вас есть общие обязательства в виде квартплаты, продуктов и прочих бытовых мелочей. Создайте фонд для совокупных расходов и составляйте ежемесячный или еженедельный бюджет. Не обязательно делить все траты пополам. Нет ничего плохого, если парень зарабатывает больше и может позволить сам платить за аренду. Однако это не отменяет совместного планирования. Хотя формально вы еще не семья, вам придется столкнуться с основными финансовыми проблемами в отношениях.

Убедитесь, что у каждого из вас есть личное пространство

Понять, насколько важно личное пространство, мне помогла жизнь с парнем в квартире-студии. Все, что у нас было, — одна комната, не считая совмещенного санузла. Когда тебе негде даже поговорить по телефону, сожительство утрачивает всякую романтику. После ссор напряжение в квартире грозило перебоями с электричеством. Далеко не всегда есть возможность в критический момент выбежать в ночь и погулять по улице. Даже крошечная кухня покажется неплохим убежищем от подобных драм. Трижды подумайте, прежде чем решаться на эксперименты со студией. Дайте друг другу право на личное пространство, пусть даже минимальное. Проводите время по-отдельности.

Когда вы не просто встречаетесь, а живете вместе, свобода в отношениях особенно важна. Если кто-то из вас оказался не готов к совместной жизни, это не означает разрыв отношений. Может, нужно чуть больше времени. Главный совет для тех, кто подумывает съехаться с парнем, — не спешите. Есть еще куча способов надоесть друг другу.