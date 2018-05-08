Возраст не помеха: советы главной «хищницы» Британии

Эта 54-летняя женщина считается главной «хищницей» Великобритании. Бизнесвумен Джуни Смит встречалась более чем с 250 мужчинами моложе себя с тех пор, как ей исполнилось 30 лет, и утверждает, что это помогает ей сохранять молодость. Джуни говорит, что ровесники не могут предложить ей то, что дают более молодые мужчины, потому что не имеют понятия о том, как правильно встречаться. «Возраст парней, с которыми я встречаюсь, варьируется от 18 до 45 лет. Я знакомлюсь с ними в клубах, в продуктовых магазинах, в художественных галереях, на заправках, и всегда именно парень заигрывает со мной».

Джуни никогда не была замужем, у нее нет детей.

«Я всегда встречалась с теми, кто моложе, но по-настоящему сосредоточилась на этом с 30 лет, и среди мужчин, с которыми я встречалась, были парни 18-20 лет. С тех пор я ни разу не пожалела. Я пыталась встречаться с ровесниками, но они скучны, плохи в постели и, откровенно говоря, не стремятся доставить удовольствие. К тому же после разводов они возвращаются в свободное плавание и чувствуют себя не в своей тарелке. Они пропустили целое поколение изменений в области романов»,

— говорит 54-летняя обольстительница.

Джуни спешит заверить, что она не спала со всеми 250 парнями, с которыми встречалась.

«С кем-то я пила кофе, с кем-то — просто коктейли, с другими мы выбирались на вечеринку. Я спала с некоторыми, а с кем-то у меня были длительные отношения»,

— поясняет женщина.

Ей нравится крутить романы во всех смыслах этого слова, но ей бы не хотелось прослыть женщиной легкого поведения.

Джуни утверждает, что она положительно относится к сексу, но не спит со всеми подряд, несмотря на то, что большинство людей при слове «хищница» именно об этом и думают.

«Это значит, я чувствую себя сексуально привлекательной, мне нравится хорошо выглядеть и наслаждаться сексом с правильным мужчиной, и я не боюсь говорить об этом. Мне нравится секс, но сначала нужно завести отношения».

Женщина называет свой подход к мужчинам очень американским и считает нормальным принимать приглашения на ужин, в бар или на свидание от трех или четырех мужчин в неделю. Свидания с мужчинами моложе ее заставляют Джуни чувствовать себя юной.

«Мне с ними весело, я не хочу детей и брака, а они помогают мне поддерживать форму. Они умеют получать удовольствие от жизни».

Мужчины часто принимают Джуни за 30-35-летнюю. По ее словам, мужчинам нравится ее чувство юмора и стиля, а также то, что она не стремится вступить в брак и завести детей.

«Когда ты «хищница», нужно встречаться с парнями, которые изначально знают правила игры. Одно из главных правил — отношения не будут долгими, но мы будем получать удовольствие от общества друг друга, и большая часть этого времени не связана с сексом».

Джуни говорит, что ей нравится молодежная музыка и телевизионные шоу и она в душе молода.

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Женщина считает, что главный секрет знакомства с молодыми и привлекательными парнями — дружелюбный настрой: если ты ведешь себя как человек, открытый к общению, это почувствуют. Поэтому она умудряется кадрить мужчин, даже когда ходит в бары и рестораны с замужними подругами.

Для поддержания привлекательного внешнего вида Джуни правильно питается и тренируется по три-четыре раза в неделю. По ее словам, ей надоело, что таких, как она, называют совратительницами малолетних, в то время как встречаться с молоденькими девушками для мужчин считается чуть ли не героизмом.

«Для меня возраст — это всего лишь цифра. Мне было бы до смерти скучно, если бы я встречалась с ровесником. Я не исключаю возможности встречаться с мужчинами своего возраста или старше, но проблема в том, что они не умеют веселиться, ходить на свидания и часто у них такой багаж, что их поведение в спальне и за ее пределами сто лет как устарело».

Джуни подумывает о том, чтобы написать руководство по соблазнению молодых мужчин или проводить семинары для зрелых женщин, поскольку многие боятся встречаться с молодыми.

«Они переживают из-за ярлыков и того, что подумают другие люди. Для меня это все ерунда. Я пробовала модные образы для походов в клуб, на вечеринки, в кофейню и на ужин в ресторане, которые убавляют десятки лет, заставляют выглядеть моложе и готовой к приключениям. После тяжелого дня в офисе или насыщенной стрессами недели веселое свидание и танцы — то, что доктор прописал для таких, как я».

По словам Джуни, многие женщины, которые разводятся в 40-50 лет, молча наблюдают, как их бывшие мужья женятся на молоденьких, и пытаются встречаться с ровесниками или мужчинами постарше. Она советует им не искать длительных отношений, а веселиться и ходить на свидания с молодыми, где вовсе не обязательно с ними спать или целоваться, но зато можно почувствовать себя снова юной и привлекательной.

Кроме того, Джуни считает, что мужчинам постарше стоит брать уроки о том, как ухаживать за женщинами. Зрелых женщин она предостерегает от отношений с парнями, которые хотят попрактиковаться, ищут спонсора или хотят приключения на одну ночь. По ее словам, молодые парни зачастую уже имеют достаточно опыта и просматривают женские журналы, чтобы лучше понимать, чего хотят женщины.

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Парадоксально, но именно юные девушки заставляют молодых парней обращать внимание на более зрелых женщин.

«Многие парни говорили мне, что их ровесниц интересует только то, как они выглядят, кто во что одет и кто сколько весит. Они также говорят, что юные девушки так хотят заполучить бойфренда, что слишком быстро снимают трусы, а в постели они не очень»,

— рассказывает женщина.