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Как понять, что ты тупой
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Как понять, что ты тупой 

Рамблер 11 часов назад
Как понять, что ты тупой? Это довольно сложный вопрос. Ведь если человек сам называет себя тупым, то он склонен к анализу, следовательно, не может быть тупым. Но бывает и обратная ситуация: человек, который регулярно что-то не понимает, считает себя умным. Но, как выясняется, эта закономерность — не случайность.
В 1999 году учёные сформулировали теорию и подтвердили её рядом экспериментов. Джастин Крюгер и Дэвид Даннинг доказали, что люди с интеллектом часто недооценивают себя, тогда как ограниченные — переоценивают. Эффект даже получил название «эффект Даннинга -Крюгера». Так что заострите внимание на том, как вы оцениваете собственные способности и достижения.
Другой способ отличить умного человека от глупого — внимание к мелочам. Человек с невысоким уровнем интеллекта отмечает только глобальное и бросающееся в глаза, тогда как человек с развитым интеллектом не упускает из виду мелкие детали. Такой вывод сделали психологи из университета Рочестера (США).
Женский форум3
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