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Как реагировать на необоснованную критику
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Как реагировать на необоснованную критику 

Harper’s Bazaar 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Изучаем профессиональные советы психологов о проблеме.
  1. Научитесь контролировать собственный мозг. Что пошло не так? Почему то, что сейчас произошло, кажется вам несправедливым? Прежде чем сделать или сказать что-то, найдите пару секунд, чтобы действительно серьезно обдумать ситуацию. Иначе проблема не просто не решится, а усугубится.
  2. Подумайте, насколько действительно важно то, что произошло. Может быть, этот человек для вас не так важен? А его слова на самом-то деле ни на что не влияют? В любом случае оцените масштаб катастрофы. Если она действительно значима, требуйте конструктива — причем делайте это спокойно и без истерик. Не стоит давать понять, что ваше самолюбие уязвлено: это все равно что признать правоту оппонента.
  3. Помните: иногда лучше выбрать быть здоровым — нежели быть правым. Сделайте себе самому подарок и прекратите переживать по любому поводу. Да, вас незаслуженно обидели. Но это не стоит ваших нервов, поверьте. Справедливость вообще понятие относительное: у каждого она своя.
  4. Не примеряйте на себя роль вечно обиженной жертвы. И дело даже не в том, что таким же образом вас будут воспринимать окружающие — а в том, что вы сами поверите в то, что несчастны. «Все мы в разных ситуациях становимся жертвами, — говорит психотерапевт Шэннон Шифер. — Но не нужно на этом слишком уж концентрироваться. А уж тем более афишировать. Спокойно двигайтесь дальше».
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