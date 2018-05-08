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Прямо в глаза: главные правила «зрительного» этикета
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Прямо в глаза: главные правила «зрительного» этикета 

Harper’s Bazaar 30 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Заезженная фраза о том, что глаза — зеркало души, действительно имеет полное право на существование. Именно от того, как мы смотрим на собеседника, часто зависит то, какое впечатление останется от встречи — деловой или сугубо личной. Ниже — 3 правила «зрительного» этикета, которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать.

На работе

Представьте линию ниже глаз вашего собеседника — именно она станет основой воображаемого треугольника с высшей точкой в середине лба. Так вот, вам нужно смотреть в середину этого треугольника, не ниже и не выше. Понимаем, звучит невероятно странно, но это действительно очень ценный совет, который пропагандируют бизнес-коучи по всему миру. Равно как и мимика, жесты и манера говорить, ваш взгляд напрямую влияет на исход деловой встречи или переговоров: он не должен быть навязчивым, въедливым или тяжелым, но в то же время должен демонстрировать, что вы вникаете в каждое слово своего собеседника.

В личных отношениях

А вот в этом случае высшая точка вашего треугольника придется на губы, так что и центр его окажется немного другим. Понятно, что в отношениях с бойфрендом, родителями и подругами вы вряд ли будете об этом задумываться, но тем не менее не стоит слишком долго смотреть на нижнюю часть лица даже очень близкого человека — психологи называют это «неприемлемым вербальным массажем».

В стрессовых ситуациях

Если вы ничем не хотите выдать волнения, помните: чем чаще мы мигаем, тем сильнее переживаем. Так что обязательно научитесь контролировать этот момент!
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