Как не перепутать любовь и влюбленность

Психологи утверждают: часто люди путают любовь и влюбленность. Всем известно, что любовь — возвышенное, высшее морально-нравственное чувство, а влюбленность — чувство гораздо менее глубокое, временное состояние.

Что мы на самом деле чувствуем к человеку? Может быть, это даже и не влюбленность, а всего лишь симпатия, болезненная привязанность, дружеские чувства, и многое другое.

Чтобы понять, чем отличается любовь от влюбленности, «ВМ» обратилась за помощью к профессионалу — кандидату социологических наук, психологу, психоаналитику, директору психологического центра «Личность» Людмиле Полянской

Сначала мы задали психологу вопрос: что такое влюбленность, и откуда она берется?

— Вспомним бессмертные строчки из пушкинского « Евгения Онегина »: «Пришла пора, она влюбилась». У каждого человека наступает возраст, когда он хочет и готов испытать определенные чувства. В этом случае мы говорим о влюбленности. Мы начинаем искать любви, и даже если вокруг нет подходящих объектов, находим их — как говорится, «на безрыбье и рак рыба». Поэтому, например, родители всегда беспокоятся по поводу подростковой влюбленности. Это еще не объект любви, а просто желанный объект в силу возраста, когда происходит эмоциональное, гормональное созревание. Очень часто влюбленность принимают за первую любовь. Конечно, бывают исключения, но в таком возрасте, увы, чаще всего приходится говорить о влюбленности, — объясняет Людмила Полянская.

Что же происходит потом? По мере созревания личности выбор объекта меняется. Что имеется в виду под словами «прекрасный возраст, чтобы выйти замуж/жениться? Как раз то, что мозг человека уже созрел и правильно воспринимает и обрабатывает информацию. И тут-то на первый план выходит образ некоего „идеального спутника жизни“, „своего“ человека. У нас уже есть в голове некий образ, который формируется помимо нашей воли на протяжении всей нашей жизни с момента появления на свет. Кто или что нас впечатлило? Мы можем даже и не помнить об этом. Но подсознательно ищем того, кто идеально совпадает с этими характеристиками, начиная от внешности и заканчивая запахом. Иногда мы даже не можем понять, что нас притягивает.

— Мозг делает правильный выбор помимо нашей воли. Мы уже на физическом уровне воспринимаем, „наш“ человек или „не наш“. К примеру, мы говорим — „не мое“. Объяснить это невозможно, — рассказывает психолог.

Как в нашей голове формируется образ „своего“ человека? Так же, как и мы сами — постепенно, очень медленно. Ребенок учится видеть, слышать, ходить, коммунифицировать. А также чувствовать. Зарождается то, что называется эмоциональным интеллектом.

— Чем выше уровень эмоционального интеллекта у ребенка, подростка, молодого человека, взрослого, тем правильнее его выбор во всех сферах жизни, и в большей степени — в формировании круга общения. В первую очередь, в выборе спутника жизни, а также в выборе круга друзей, и так далее, — объясняет Полянская.

Развитие эмоционального интеллекта, прежде всего, происходит в семье. Родители заложили основы нашей успешности или неуспешности, и часто мы вкладываем то же самое в своих детей. Ребенок формируется, наблюдая отношения взрослых, читая книги, слушая музыку. Большую роль играют развивающие путешествия. Все это определяет наш выбор объекта любви.

Что же такое зрелая любовь? Это огромное желание знать о человеке все, жить его жизнью, ухаживать, помогать. Мы говорим: „Просто пусть будет рядом“. Путь к настоящей любви может быть долгим, и у каждого он свой.