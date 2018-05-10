Как магазины обманывают покупателей

Каждый из нас постоянно ходит в магазины. Продукты и одежда, мебель и бытовая химия, игрушки и посуда — всё это приходится покупать время от времени. Задача любого магазина — заставить вас купить как можно больше, и маркетологи применяют самые нечестные способы ради достижения этой цели. Рассказываем, как магазины обманывают вас.

1. На ценнике указывает меньшая цена. Обнаруживается это только на кассе, но почти всегда покупатель всё-таки берёт товар и не устраивает разборки. Если вообще обнаружит, что цена в чеке другая.

2. Производители приучают покупателей к стандартной упаковке с определённым весом, а потом чуть снижают количество продукта в ней. Разница в 5-10 г для одного покупателя незаметна, а вот при массовых покупках разница для производителя и продавца уже существенна.

3. Классический обман, существующий уже не первое столетие, — обвес. Подкручивание весов, использование утяжелителей, некорректная установка весов и взвешивание в упаковке — все эти способы позволяют продавцам наживаться.