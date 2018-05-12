Почему вы вряд ли угадаете, что перед вами маньяк

Любой маньяк в первую очередь стремится к власти над своей жертвой. Но определить, что перед вами психопат, бывает не так-то просто. Такие люди умеют идеально шифроваться. А кроме того, нам мешают устоявшиеся стереотипы, которые заставляют нас думать о маньяках в каком-то определенном ключе. Например, мы часто полагаем, что все они непременно должны быть Ганнибалами Лекторами, насильниками или убийцами, то есть совершать какую-то физическую расправу над жертвой. Между тем далеко не всегда все так драматично. Гораздо большая часть психопатов вполне готова довольствоваться психологическим давлением на жертву.

Перпетуа Нео, психотерапевт, рассказала, что нам мешает разглядеть в человеке истинного маньяка.

Они не все Джеки Потрошители

Относительно немногие психопаты имеют вкус к крови. Миф о том, что все они Джеки Потрошители, приводит к тому, что люди начинают полагать, что большинство маньяков находится в тюрьме, потому что они хладнокровные убийцы. Это отвлекает нас от других важных деталей. Например, мы оправдываем свое чутье, что перед нами не совсем адекватный человек, тем, что у всех людей есть добрая сторона, просто в этом конкретном человеке мы чего-то не разглядели. Вам действительно нужно ждать, пока он превратится в условного Джека Потрошителя, чтобы начать бежать от него куда глаза глядят?

Их профессия ничего не доказывает

Если кто-то уважаем в обществе, нам труднее предположить, что с ним может быть что-то не так. Но нередко люди с «темным началом» идут в профессии, которые будут идеально маскировать их пагубные пристрастия.

Мы склонны доверять психологам, терапевтам, врачам, учителям, работникам благотворительных и других общественных организаций — специалистам тех профессий, которые, как нам кажется, очень многое отдают людям. Но для психопата такие профессии — идеальный способ внедриться в доверие.

Они могут быть склонны к эмпатии

Маньяки более или менее лишены сочувствия. Однако Перпетуа Нео утверждает, что есть два типа эмпатии — когнитивная и аффективная. Аффективная эмпатия — это когда вы действительно чувствуете кого-то другого и сопереживаете ему, тогда как когнитивная эмпатия — это способность распознавать чувства других.

Психопаты часто смотрят много телепередач и фильмов, чтобы развивать когнитивную эмпатию и имитировать поведение, которое подходит в тех или иных ситуациях. Например, они могут точно знать, когда вас обнять, но за этим нет чувства — они просто копируют то, что они узнали.

Нео советует внимательнее прислушиваться к словам сочувствующего: после акта «душевной теплоты» он нередко может выдать себя неподходящим по случаю комментарием или шуткой.

Они умеют быть сверхъестественно очаровательными

Притом надевают эту маску за считанные секунды. Казалось бы, у вас только что был спор — но теперь перед вами совершенно другой человек.

Некоторые маньяки обладают такой силой шарма, что общающемуся с ними человеку кажется, что он нашел свою вторую половинку. Шарм помогает психопату успешно манипулировать потенциальной жертвой.

Если уровень очарования собеседника кажется вам неестественным, лучше сразу бегите, советует Нео.

Вам кажется, что они знают о вас все

Вот только часто это результат тщательно проделанной «домашней работы». Маньяк может годами следить за жертвой и читать все ее соцсети, прежде чем реальное знакомство состоится. Они достаточно терпеливы для «долгой игры», а потом ведут себя так, словно у вас много общего.

Они могут говорить, как много вы значите для них

Но при этом вы перестанете играть какую-либо роль, как только выполните задачу, возложенную на вас психопатом. Тем не менее, даже если какие-то аспекты в поведении собеседника или даже партнера вас могут смущать, он всегда знает, когда сказать вам правильные слова: «я действительно о тебе забочусь», «я действительно тебя поддерживаю», «я люблю тебя». Наш мозг устроен так, что не может не реагировать на эти слова, и манипуляторы это знают.

У них всегда в запасе есть пара «сопливых» историй

У психопата в запасе всегда будет история о тяжелом детстве, сложных отношениях с родителями, непонимании со стороны окружающих. Поэтому часто его жертвами становятся чуткие люди — у маньяков на них нюх.

Старайтесь прислушиваться, кто виноват во всех историях собеседника. Если всегда другие, а он безупречен, бегите.

Они заставляют других верить в альтернативную реальность

Психопаты умеют тонко создавать для своей жертвы новую реальность, чтобы удобнее было ей, жертвой, манипулировать. Они могут сделать так, что вы перестанете доверять себе, зато будете безоговорочно доверять им. Обычно маньяки начинают с маленькой лжи, поэтому жертва обычно не понимает, когда все заходит слишком далеко.