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Раскрыты способы достижения счастья
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Раскрыты способы достижения счастья 

Рамблер 52 минуты назад
Депрессия стала бичом нашего времени. Даже ВОЗ признала, что этот недуг превратился в эпидемию. От депрессий страдают люди в разных странах вне зависимости от уровня дохода. Но вряд ли кто-то по собственной воле хочет столкнуться с этим состоянием, большинство людей стремится всё-таки к счастью. А что же такое счастье и как к нему приблизиться?
Счастье можно условно разделить на два типа: ложное и истинное. Ложное всегда завершается, и его окончание вызывает боль, разочарование, апатию, злость и пр. Чем сильнее было ложное счастье, тем ужаснее ощущается утрата. Если зациклиться на этих ощущениях, то можно впасть в депрессию.
А вот истинное счастье — состояние постоянное, оно не заканчивается, а лишь разрастается. Важно, что истинное счастье не зависит от внешних обстоятельств (дорогих приобретений, присутствия других людей, окружающей обстановки), для его сохранения не требуется что-то покупать или делать. Но как же достичь этого состояния? Вот несколько советов.
1. Улыбайтесь как можно чаще.
2. Отключите критику, научитесь чувствовать себя ребёнком.
3. Избегайте плохих мыслей, фокусируйтесь на приятных сторонах жизни.
Женский форум
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