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Ученые: секс не приносит счастья в браке
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Ученые: секс не приносит счастья в браке 

МедикФорум 4 часа назад
Фото: МедикФорум
Канадские исследователи из Университета Торонто опровергли миф о сексе как о средстве, скрепляющем супружеский союз.
Ученые заявили о том, что частый секс «не обеспечивает счастливых отношений» в браке. Принято считать, что удачно складывающаяся семейная жизнь подразумевает наличие постоянного секса у супругов. Но так ли это на самом деле? Сотрудники Университета Торонто пришли в результате своего исследования к заключению о том, что представление о частом сексе у счастливых пар — это всего лишь стереотип.
«Частый секс в паре не обеспечивает хороших отношений. Наиболее счастливыми чувствуют себя партнеры, имеющие половой контакт один раз в неделю»,
— заявили канадские ученые.
Данный вывод исследователей базируется на данных наблюдений, которые они вели за более чем 25 тыс. состоящих в паре человек возрастом от 18 до 89 лет.
Ученые выяснили, что не слишком частый секс люди находят более предпочтительным для отношений, поскольку в этом случае он не превращается в рутинное событие или в работу, и не вызывает негативных реакций как любая необходимость делать что-то по принуждению, в виде «обязаловки», а также не приедается так быстро, как это бывает с чем-то постоянным и слишком частым.
До этого американские исследователи из Университета Бакнесса представляли данные, которые опровергали другое устоявшееся мнение о сексе, а именно то, что секс после ссоры партнеров хорошо способствует их примирению и вновь гармонизирует пошатнувшиеся отношения пары.
На самом деле это не так, установили специалисты: по их словам, мужчинам и женщинам свойственно разное восприятие такого «примирительного» секса. Тогда как мужчины считают подобный способ идеальным для восстановления хороших отношений после ссоры, женщины оценивают его совершенно иначе.
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