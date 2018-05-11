Женщина рассказала, как живет с секс-зависимостью

Принято считать, что секс-зависимостью страдают только мужчины. Однако врачи утверждают, что треть сексоголиков — девушки. И это только официальная статистика: женщинам больше свойственен стыд за свои пороки, в связи с чем они реже совершают «каминг-аут».

Но 35-летняя Эрика Гарса честно призналась, что у нее зависимость от секса. Она говорит, что жизнь сексоголика — это не только бесконечная череда половых партнеров и часы просмотра порно. Чтобы достичь сексуального освобождения, она регулярно ставила себя в опасные ситуации, связанные с сексом, подспудно сгорая от стыда и мечтая быть уничтоженной.

В своей книге «На выход: путь женщины через секс— и порнозависимость» Эрика говорит о том, как регулярно отменяла свои планы, чтобы остаться одной в темной комнате и заняться маструбацией, а также о том, как сознательно не предохранялась во время половых актов с малознакомыми мужчинами. Кроме того, она ходила на «грязные» эротические шоу, включая пип-шоу, и платила самым дешевым проституткам обоих полов, чтобы достигнуть пика наслаждения.

Гарса призналась, что для того, чтобы быть сексоголиком, совершенно не обязательно получить какую-то детскую травму. В ее случае, например, все было чинно и мирно, она выросла в католической латиноамериканской семье, в которой тема секса не то, чтобы табуировалась, но просто как-то даже не заводилась по причине спокойного к ней отношения. Эрика говорит, что у нее была отличная семья, уютный дом, она чувствовала себя любимой и окруженной заботой.

«Когда ваша история не вписывается в истории о травмах или о сексуальном насилии, вы чувствуете дополнительный стыд за свои пристрастия, потому что думаете, что не имеете права говорить об этом, как будто ваша боль не оправдана», — пишет она.

В конечном итоге Гарза нашла в себе силы пройти лечение. Сейчас она состоит в браке и воспитывает дочь. Она говорит, что планирует быть очень открытой в темах секса со своей дочерью в будущем, чтобы та никогда не испытывала чувство стыда за интим в своей жизни. Эрика опасается, что дочь будет ее стыдиться, но и замалчивать тему не хочет.

Эрика Гарса с семьей / @ericadgarza

Между тем даже после лечения у нее случаются сбои. Чтобы не наносить урон своему телу, она запирается в квартире, задергивает шторы, выпивает и запоем смотрит порно.