Шесть типов людей, которых нужно обходить стороной

Не все общение одинаково полезно. Это, пожалуй, самое главное правило, которое следует усвоить. Однако несмотря на предостережения психологов держаться от некоторых людей подальше, мы из раза в раз совершаем одни и те же ошибки и терпим неугодные нам личности. Рассказываем, с какими индивидуумами лучше не иметь ничего общего и почему.

Навязчивые

Наверняка у каждого из вас найдется в окружении несколько подобных личностей. И как бы вы ни старались вежливо указать человеку, что его в вашей жизни слишком много, он все равно с маниакальным упорством будет появляться на вашем пути, рассказывать о своих неудачах и делать жалостливый вид, лишь бы вы его в очередной раз пожалели.

При этом общение с ними зачастую не приносит ничего кроме эмоционального выгорания и головной боли, однако мы продолжаем почему-то терпеть их общество. Но стоит лишь вам один раз проявить твердость и вежливо указать им на место, как они тут же переключатся на новую «жертву».

Сплетники

«Болтун — находка для шпиона». Не зря плакат с такой надписью в советские времена украшал практически все учреждения. И правда, пользы от таких людей обычно мало (если только вы не работаете в тех структурах, которые собирают данные на того или иного человека), а вот вреда хоть отбавляй. Ведь стоит вам лишь только обмолвиться, что вы сменили работу, приобрели новый автомобиль или закрутили роман с мужчиной вашей мечты, как эти индивидуумы тут же расскажут об этом всем без исключения, не забыв добавить от себя несколько пикантных подробностей и нелестных отзывов. Вот признайтесь честно, оно вам нужно?

Завистники

Еще один тип людей, который не внушает никакого доверия. По их мнению, вам все блага достались незаслуженно, и вообще вы недостойная личность, которая живет на всем готовом. А вот их талант, увы, пока еще не оценили, поэтому они вынуждены получать так называемые подачки.

При этом такие люди совершенно не стремятся что-то менять своей жизни или предпринять какие-нибудь действия для улучшения своего финансового положения — они не умеют радоваться чужим успехам, им гораздо проще с нескрываемой завистью желать, чтобы ваше положение тоже ухудшилось.

Авантюристы

Авантюра авантюре рознь. Одно дело, когда человек легок на подъем, когда ему ничего не стоит сорваться куда-либо, и совершенно другое, когда на вашем пути встречаются самые настоящие авантюристы, которые с девизом «у нас лишь одна жизнь» пускаются во все тяжкие и постоянно вовлекают вас в неприятные истории.

Если вы чувствуете, что их жажда приключений сводится лишь к тому, что «живем один раз, поэтому давай творить безумства, а там как получится», то лучше послушать здравый смысл и вежливо отказаться от такого предложения.

Неудачники

Психологи уверяют, что таких личностей тоже лучше обходить стороной. Ведь если вы мечтаете стать успешным и уважаемым человеком, тогда и окружение выбирайте себе под стать. Больше общайтесь с теми, кто уже многого достиг в жизни и у кого есть чему поучиться. Ведь действительно, чему вас могут научить люди, у которых все плохо, какой сферы жизни ни коснись? Разве что тому, как все испортить и упустить шанс, который дается лишь однажды.

Безынициативные

Еще один тип людей — ленивые или те, кто не привык выходить из своей зоны комфорта. Психологи обращают внимание на то, что лень передается всем вокруг, и чем больше в вашем окружении подобных личностей, тем быстрее вы заметите, что потеряли интерес к жизни и стали менее мобильными.

И вот вскоре вместо каких-либо активных действий вы начнете выбирать пассивное лежание на диване, безучастно уткнувшись в телевизор. А это, поверьте, не самое приятное времяпрепровождение.