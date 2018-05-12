Какие эмоции вызывают физическую боль

Какие болевые проявления являются психосоматическими — то есть свидетельствуют о том, что вы прячете определенную эмоцию? Обнаружив ее, можно разобраться с причинами, вызвавшими ваше настроение и состояние — и, возможно, боль тоже отступит. Без таблеток и врачей.

Болит голова

Помимо чисто физиологических причин, эта боль может говорить о том, что вы испытываете множество стрессов. Усиление такой боли означает, что напряженная ситуация зашла в тупик и повторяется изо дня в день по одной и той же схеме. Решением проблемы может стать полноценный отдых: отоспитесь, найдите себе новое интересное хобби, смените на время обстановку или просто прогуляйтесь по парку.

Болит шея

Шея признается психологами областью прощения. Боль в ней означает невозможность простить кого-то из близкого окружения или даже себя самого. Постарайтесь не просто анализировать поступки других людей, но и относиться к ним более снисходительно. Для того чтобы разобраться с самим собой, стоит обратиться к хорошему психологу или попытаться честно поискать причину эмоции самостоятельно.

Болят плечи

«Взвалить все на свои плечи». Именно такое выражение полно иллюстрирует причину боли в этом месте. Похоже, вы взяли на себя слишком много — обязательств, забот или работы. Тяжелый груз может быть эмоциональным или психологическим — например, один человек может нести в себе отзеркаленные комплексы других членов семьи.

Попробуйте дробить каждую большую проблему на простые задачи и решайте их поочередно. При этом стоит четко отделять свои эмоции от навязанных и привнесенных снаружи. Не расстраивайтесь там, где вы не можете ничего изменить. Кроме того, всегда полезно помнить, что делегировать часть обязанностей и задач — признак мудрости, а не слабости: не стесняйтесь обращаться за помощью.

Болит верхняя часть спины

Эта часть тела отвечает за получение поддержки: вспомните, интуитивно мы часто начинаем разминать человеку в стрессе именно плечи, когда хотим поддержать его хоть чем-то.

Если вы чувствуете, что вам не хватает подобных проявлений эмпатии со стороны близких, — не сидите сложа руки. Расскажите о своей проблеме или эмоциях вслух — возможно, их просто не замечают или не знают о них. Найдите группу в соцсети — иногда они несут довольно мощный психотерапевтический эффект. Словом, действуйте — как минимум поищите того, кто будет готов вас хотя бы выслушать.

Болит поясница

Нижняя часть спины чаще всего отзывается болью при возникновении материальных проблем. Ваши переживания подобной эмоции говорят о том, что настало время что-то поменять в своем способе зарабатывать деньги. Или в своем отношении к их количеству и своей манере тратить.

Болят локти

Сопротивление изменениям в жизни может привести к боли в локтях. Возможно, ваша жизнь слишком вышла из-под контроля, поэтому вам приходится прилагать слишком много усилий, чтобы вернуть все в привычное русло, — но никакие ваши попытки не приносят желанного результата. Постарайтесь найти некий компромисс с самим собой и поискать другие способы взаимодействия с миром и реальностью.

Болят руки

Такая боль может говорить о том, что у вас по какой-то причине не получается общаться с людьми так, как вам бы этого хотелось. Может быть, нужно пересмотреть собственное поведение, чтобы понять, по какой причине отношения не складываются. Попробуйте завести новые знакомства, наладить новые связи — наверняка у вас получится построить отношения, которые будут радовать вас больше, чем предыдущие.

Болят бедра

Боль в бедрах или во всей тазовой области говорит о том, что вы не готовы, не любите или не умеете двигаться. Во всех смыслах. Вы можете не только противиться физической активности в любом виде, но и не желать перемен в любой из сфер жизни. Это заставляет вас замирать в ожидании более подходящих вариантов, излишне осторожничать, принимая какое-либо решение.

Болят колени

Больные колени иногда свидетельствует об излишнем эгоизме: подумайте, может быть, вы слишком увлеклись погружением в собственные проблемы и не замечаете, что кому-то близкому действительно нужны ваша помощь и сочувствие? Ваше тело может оказаться наблюдательнее вас и пытаться таким вот способом вывести ваше внимание за привычный круг собственной значимости. Будьте внимательнее к другим и добрее.

Болят ступни или щиколотки

Эта часть тела отвечает за связь с родителями или даже целым родом. Считается, что правая сторона тела отвечает проживание эмоций, связанных с матерью и родственниками по ее линии, левая — с отцом. Боль в нижней части ног часто указывает на неприятие себя самого в качестве ребенка своих родителей, обиду на них или невозможность найти свое место в родовом векторе. Попробуйте разобраться с этими вопросами, во всяком случае задумайтесь — что вам так мешает полноценно ощущать свои собственные корни?