Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара

Студентка устроила стриптиз во время научного доклада

Латиша Чай, студентка Корнелльского университета в США, прославилась в соцсетях после своего научного доклада.

Впрочем, публику поразили не столько знания девушки, сколько неожиданная реакция на замечание преподавателя.

Профессор Ребекка Маггор заметила, что на студентке слишком откровенные шорты, которые не подходят для выступления на семинаре. Обиженная девушка заявила, что ее внешний вид никак не влияет на ее знания.

Латиша принялась демонстративно раздеваться под одобрительных смех других студентов, при этом не прекращая читать свой доклад. В конце выступления девушка осталась в одном белье.

Сокурсники Латиши выложили видео в соцсети. Самое интересное, что поступок студентки не повлек за собой никаких негативных последствий для нее, а вот преподавателю пришлось извиниться за неуместную критику.