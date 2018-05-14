Как развить сексуальность и что это даст

Что такое сексуальность и как её развить

Клинический психолог и сексолог Елена Ершова объясняет, почему сексуальность — это гораздо больше, чем просто секс, какую роль в осознании сексуальности играют родители, партнёры и культура, почему одежда не поможет развить сексуальность. А ещё рассказывает, что такое асексуальность.

Всемирная организация здравоохранения даёт следующее определение: сексуальность — это центральный аспект бытия человека на протяжении всей его жизни. То есть сексуальность — это не только секс, не только поведение, которое человек выбирает, чтобы как-то себя проявить. Это куда более сложное явление, это комплексная характеристика для различных психологических и физиологических процессов, которые прямо или косвенно относятся к половой жизни.

Понятие сексуальности включает в себя много элементов: насколько человек испытывает сексуальное влечение, насколько хорошо он себя чувствует, насколько ему нравится прикасаться к себе, насколько он открыт к прикосновениям близких людей, насколько хорошо он понимает, чего желает, как он хочет себя позиционировать, что он считает идеалом красоты, что он считает для себя приемлемым, а что невозможным в сексе. — Секс и сексуальность важны как жизненные силы. Фото: shutterstock.com Люди рождаются с определённым набором половых органов в конкретном обществе, где уже есть экономические, правовые и даже религиозные факторы, создающие нормы для сексуальной культуры. Поэтому сексуальность изначально дана каждому человеку в физиологических, социальных и психологических элементах. Отдельно можно выделить сексуальное поведение — это поведение, которое направлено на то, чтобы проявлять себя как сексуальный объект. Кроме того, это поведение, направленное на сексуальное удовлетворение. Стимуляция гениталий и не гениталий, поцелуи, пикап, флирт — это всё формы сексуальной жизни человека.

В обществе сексуальное поведение, с одной стороны, табуировано, с другой — от него слишком многого ожидают. Если секс, то хороший секс. Человеку бывает трудно на это решиться: «боже, это так сложно, давай мы просто поулыбаемся друг другу и разойдёмся». Люди опасаются отношений.

Я наблюдаю тенденции, которые влияют на сексуальность человека. Например, появляется больше гаджетов и мобильных приложений, связанных с получением сексуальной разрядки, в том числе виртуальным проявлением сексуального желания; порно становится доступнее.

Чем мужская сексуальность отличается от женской

Мужчина и женщина — бинарная концепция, в которой поведение человека соответствует его биологическим характеристикам. Если говорить о таком патриархальном обществе, как российское, то есть определённые поведенческие паттерны, стереотипы, которые мужчины ожидают от женщин, а женщины — от мужчин. Эта концепция отсекает очень много элементов, она делает сексуальность ненастоящей. Однако давно известны исключения из утверждения, что организмы есть и остаются женскими или мужскими. Культура медленно приближается к признанию того, что постоянная, исключительно бинарная природа гендера, в рамках которой возможно деление только на мужественных мужчин и женственных женщин, — неверна. Люди как-то представлены в социуме, и они исходя из этого как-то себя проявляют. Но они ведут себя тем или иным образом в зависимости от того, какого партнёра хотят привлечь, и в зависимости от самосознания и самоощущения.

Человеку необходимо понять, как он хочет быть представлен в обществе и каких людей он хочет привлекать. Вдруг девушка не хочет имитировать принятую в патриархате позицию «женщины, зависимой от мужчины», и это будет проявляться в её сексуальности. Перемешиваются роли завоевателя и жертвы, которые ранее были закреплены. Самый примитивный пример в культуре — сериал «Секс в большом городе», где четыре женщины рассказывают про сексуальность, но совершенно с разных сторон.

Как понять человеку, что он сексуальный

Сексуальность — это как кожа, неотъемлемая часть человека (часть даже тех людей, которые считают себя асексуалами, поскольку асексуальность — это сексуальная стратегия), базовая прошивка.

Как понять, что человек нравится сам себе — другой вопрос. С этим связано ещё и то, откликаются ли на человека те люди, которых он хочет привлечь. Поэтому ощущение сексуальности часто зависит от обратной связи других людей. Иногда люди могут либо случайно, либо нарочно давать очень жёсткую и неправомерную обратную связь. Из-за этого человек начинает думать, что с ним что-то не так, что ему надо измениться, чтобы он стал более привлекательным.

Если человек чувствует себя отталкивающим в области сексуальности, стоит проанализировать обратную связь от его партнёров или случайных людей, понять, как его оценивают. Увы, но этот метод действительно работает.

Как культура влияет на сексуальность

Если поместить одного человека в несколько разных культур, в каждой из них найдутся люди, которые скажут ему, что он недостаточно высокий, недостаточно полный или недостаточно мускулистый. Тогда человек, безусловно, начинает себя ощущать и пытаться осмыслить своё тело сквозь призму этих стереотипов. — Но не бывает несексуального тела. Оно всегда откликается на прикосновения, ему приятно, когда к нему прикасаются. На современную культуру влияет порнография — сейчас норма то, что раньше было в диковинку. Например, отсутствие волос на гениталиях, хотя их наличие — это признак половозрелого человека. В мусульманских странах есть ритуалы подготовки женщины к сексу, которые связаны с удалением волос. Там будет странно увидеть женщину, которая не бреется. Фото: shutterstock.com Есть ещё один момент — это осторожная, но актуальная для России тема. Женское обрезание. В некоторых регионах, где распространено мусульманство, обрезанная женщина — это правильная женщина. Хотя нужно понимать, что это женщина, которая лишена клитора и лишена многих удовольствий. Вид обрезания влияет на степень травматичности сексуальности и возможности сексуального удовлетворения женщин.

Наша культура не учит чувствовать своё тело. В детстве ребёнка заставляют есть, одеваться, опираясь на идеи взрослых о количестве еды или одежды. К подростковому возрасту человек уже с большим трудом воспринимает сигналы от тела. Поэтому многие появляются с голыми лодыжками, животом, спиной и без шапки, не ощущая, холодно ли в действительности в такой одежде.

Какие факторы влияют на осознание сексуальности

На проявление сексуальности влияют родители. Имеет значение всё: то, как они обращаются с телом ребёнка, насколько бережно и ласково они к нему — телу — относятся. Это помогает ребёнку быть в контакте со своими телесными ощущениями. Или если всё плохо, он, наоборот, будет отстраняться от потребностей тела. Влияют и разные родительские наставления, и то, в какой среде ребёнок находится, — иногда он начинает заниматься сексом, чтобы приобрести некий статус, а не потому, что ему приятно. Родители, школа, друзья, ценности людей вокруг — всё это воздействует на личность, на то, как человек вообще себя ощущает. — Осознание своей сексуальности сильно ломается обществом. Например, родители говорят, что гениталии — это стыдно, тело — стыдно, получать удовольствие — стыдно. Девочкам могут говорить, что встречаться с мальчиками или девочками — стыдно, мастурбировать — тоже стыдно. Получается, что разные формы околосексуального поведения как-то маркируются, и когда человеку исполняется 18 и он получает условную свободу, у него уже будет больше иллюзий, чем каких-то реальных знаний о сексуальности.

Психологи часто встречаются с травмированными в области сексуальности людьми. Они думают, что с ними что-то не так. Это может быть настолько огромный внутренний слом, что человек либо не осознаёт свою сексуальность, либо осознаёт, но она для него настолько травматична, что умереть хочется. Около 50% подростковых суицидов связано с тем, что подросток осознаёт табуированные элементы собственной сексуальности. Фото: shutterstock.com На сексуальность влияют отношения. Если партнер в рамках отношений требует секса, а женщина соглашается без ощущения влечения, то её тело воспринимает такой секс как насилие. Это не лучшим образом сказывается на её оргазме.

Иногда отношения держатся только на сексе. Когда человек выйдет из этих отношений, он в сексуальном смысле будет хуже себя ощущать, потому что из-за нехватки открытости и диалога нарушается чувство безопасности, доверия, а это тесно связано с сексуальной удовлетворённостью. То есть для человека важно, какой у него партнёр и как он к нему относится — это та самая пресловутая обратная связь. Она формирует ощущение открытости и степень близости. Например, позволяет говорить о собственном оргазме, об оргазмах друг друга и о возможностях развития, гармонизации сексуального контакта.

Бывает и так: мужчина скажет женщине — «ты фригидная, с тобой какие-то проблемы», и она думает — «боже, я фригидная, со мной какие-то проблемы», а проблема, например, в том, что он не уважает прелюдию. А она думает, что проблема в ней. Повлияет ли это на её открытость в следующих отношениях? Конечно, да. Она в них войдёт вот с этим ярлыком. Как и везде, в сексе люди «награждают» друг друга ярлыками. А потом тащат их за собой в следующие отношения. Если человек получил ярлык, что он крутой любовник, он понимает, что не может уйти без оргазма: «я устал, я ничего не хочу, но я должен». Возникает чувство долга, это очень сильно влияет на отношения.

Как развить сексуальность

Сексуальность заложена в каждом человеке. Есть факторы, которые мешают человеку осознать свою сексуальность и получать удовольствие. Чтобы восстановить возможность получения удовольствия, необходимо исследовать проблему, а также те факторы, которые усугубляют трудности. Человек должен поразмышлять, как он про себя думает, как он думает про других, как он видит свою сексуальную жизнь, на кого ему хотелось бы быть похожим, что он считает сексуальным и почему, чего бы ему хотелось.

Наверняка у каждого человека есть в голове некий идеальный образ — хорошо бы иной раз его подвергнуть сомнению и расширить. Когда люди занимаются сексом, у них возникают какие-то фантазии. Чтобы их проявлять, необходимо научиться говорить в паре о сексе, его качестве и желаниях.

Исследуйте своё тело, поймите, что ему нравится, а что не нравится. В сексе задействованы не только гениталии, но и плечи, локти, колени, ключицы. И в этом смысле не так уж плох глянец, который публикует материалы типа «Пять советов, как получить другие ощущения». В этом есть смысл. Экспериментируйте, исследуйте границы своих табу: «на что я готов, а на что нет, почему». Не надо идти на поводу у партнёра, нужно всегда спрашивать себя: «А хочу ли я этого? А как я этого хочу? А вот чего я боюсь в связи с этим?» У людей бывает много тревог, о которых они не говорят своим партнёрам из-за страхов.

Одежда не поможет развить сексуальность. Иногда она — сексуальность — оказывается более тесно связана с одеждой, чем с телом. Например, девушка готова идти на сексуальные отношения, только одетой во что-то конкретное. Или мужчина ожидает, раздевая партнёршу, что она будет одета в парном белье и чулках. В худшем варианте, раздевшись, партнёры будут навязчиво беспокоиться, выглядят ли их тела без одежды достаточно привлекательно. Тогда сексуальность привязывается к тому элементу, которого они лишились. Ситуация: «ой, я оделась неправильно, пошла, встретила его — и вот я уродина». Это опять порождает идею сексуальности как обёртки, а не как неотъемлемой части человека (чем сексуальность и является).

Что такое асексуальность

Асексуальные люди — это те, кто позиционируют себя как испытывающих слабое влечение или не готовых его реализовывать. То есть человек может быть в отношениях с кем-то, может обниматься, целоваться, но не заниматься сексом. Асексуальность — это сексуальная стратегия, это не патология.

Помимо непатологичного естественного варианта, асексуальная стратегия поведения может формироваться в результате психологических травм, нарушений в развитии сексуальности или либидо. Или из-за того, что человек плохо чувствует своё тело.

Если асексуальность не доставляет проблем самому человеку, это нормальное явление. Ненормальным асексуала могут считать окружающие люди или партнёры. В этом случае важно работать над тем, чтобы в отношениях было больше принятия. У меня вызывает вопрос внезапно появившаяся асексуальность. И тут главная задача — исключить внешние факторы и внутренние проблемы, сформировавшие такую стратегию: например усталость, неудовлетворительные отношения в паре, переживание горя. — Чтобы работать с собственными проявлениями сексуальности, необходим позитивный и уважительный подход к сексуальности и сексуальным отношениям. А ещё доставляющий удовольствие и безопасный секс, свободный от принуждения, дискриминации и насилия.