Сдулся! 10 признаков профессионального выгорания

Спешим разочаровать тех, кто думает, что все это выдумки недобросовестных сотрудников, пытающихся выбить себе очередной отпуск, перегорание — это не шутки, а реально существующий психологический термин, говорящий о том, что человек достиг своего максимума и дошел до точки кипения. И если игнорировать первые признаки профессионального выгорания, то со временем можно получить такую депрессию, с которой вряд ли получится справиться самостоятельно. Рассказываем, на что необходимо обратить внимание, если вдруг вы почувствовали что-то неладное.

Неприязнь по отношению к коллегам

Даже простое приветствие вызывает у вас не самые радужные чувства, поэтому вы стараетесь как можно реже пересекаться с сослуживцами и уж тем более с начальством. Психологи обращают внимание на то, что обычно люди замечают такие перемены и чувствуют, что вы устали от их общества и от того, чем занимаетесь. Даже руководитель в определенный момент вызовет вас к себе, чтобы узнать, почему вы стали игнорировать окружающих.

Быстрая утомляемость и раздражительность

Вы болезненно реагируете на замечания коллег и готовы взорваться по любому поводу. Кроме того, вашего запала обычно хватает лишь на пару часов, после чего вы чувствуете себя так, словно разгрузили несколько вагонов, не меньше. Вам не хватает энергии на выполнение каких-то бытовых вещей, вместо этого вы чувствуете лишь опустошенность и нежелание что-либо делать.

Бессонница и болезненный вид

Вы никак не можете уснуть ночью, а проснуться утром для вас целая проблема. И даже ставя будильник на час раньше, вы никак не можете заставить себя подняться, а лишь выключаете звук и продолжаете валяться в постели. Кроме того, ваши коллеги, друзья и знакомые постоянно вас спрашивают, не случилось ли чего, а то слишком уж плохо вы выглядите. Вы уверены, что работа стоит таких жертв?

Ухудшение настроения при одной мысли о работе

Вы с ужасом представляете, что завтра понедельник — и вам снова придется отправляться в офис, а как только вы переступаете порог своей конторы, у вас тут же начинается головокружение и подступает тошнота. Это все говорит о том, что вы испытываете сильный стресс и тревогу, а это, по мнению экспертов, не самым лучшим образом сказывается на вашем организме.

Боязнь остаться без средств к существованию

Даже если вы представляете себе, как гордо несете руководству заявление об увольнении, на самом деле вы боитесь, что в один прекрасный день вам укажут на дверь и вы останетесь без средств. Совсем. А наличие кредита, ипотеки или других взносов не добавляет вам радости, а лишь заставляет держаться за нелюбимую работу. Психологи уверяют, что это замкнутый круг — и пока вы не найдете себе дело по душе, вы так и будете страдать. Ведь даже если вас угораздило ввязаться в ипотеку или приобрести автомобиль в кредит, все равно можно найти что-то вроде подработки и поскорее расквитаться с долгами.

Выполнение обязанностей на автомате

Вы забыли, когда в последний раз получали удовольствие от процесса и от конечного результата. Выполняя свои обязанности на автомате, вы мечтаете лишь о том, чтобы поскорее закончился рабочий день и вы смогли бы отправиться домой. Вам все равно, насколько правильно (или неправильно) вы выполнили поручения, вас больше занимают мысли о том, как скоро настанут выходные дни или можно ли взять очередной больничный, чтобы отдохнуть.

Вздрагивание от телефонных звонков

Вы боитесь подходить к телефону и открывать рабочую почту. Вас не покидает ощущение, что вам хотят навязать решение очередной сложной ситуации или, что еще хуже, обвинить вас в чем-то. Возможно, шеф просто хочет выпустить пар, но вам от этого действительно не легче.

Нежелание обсуждать свою работу с кем бы то ни было

Вам не то что не хочется разговаривать о своей работе, вы даже думать о ней не можете. И на безобидный вопрос «Чем ты зарабатываешь на жизнь?» вы можете либо закатить истерику, либо включить циника и начать рассуждать о глобальных проблемах в целом. Кроме того, вы понимаете, что уже давно не можете похвастаться никакими профессиональными достижениями, да и развиваться вам тоже не хочется.

Игнорирование встреч с друзьями

Еще недавно вы проводили веселые выходные в компании друзей, а теперь предпочитаете сразу бежать домой и закрыться в четырех стенах. Вам не хочется покидать свою уютную квартиру даже в выходные — и вы проводите вечера, угрюмо уставившись в телевизор или бесцельно глядя в потолок.

Навязчивые мысли об увольнении

В своих самых смелых мечтах вы представляете, как в один прекрасный день ворветесь в кабинет своего начальника и скажете все, что вы думаете о нем, о своей загруженности, о нестабильной заработной плате и об этой компании в целом. Но на деле вы продолжаете молча соглашаться с дополнительной нагрузкой, отсутствием мотивации и денежных средств. Вы просто боитесь остаться вообще без работы, поэтому стиснув зубы продолжаете выполнять поручения босса. Фото: