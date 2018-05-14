7 советов, как бороться с одиночеством

Разве не удивительно, что сегодня, в эпоху цифровых технологий, когда связаться с другим людьми можно всего за несколько секунд, мир охватила эпидемия одиночества? Мы не только чувствуем себя оставленными и ненужными, но и теряем навыки межличностного общения. Как с этим бороться?

Сегодня миллионы людей столкнулись с ощущением одиночества, а многие развитые страны накрыла волна различных психических расстройств.

Труднее всего с чувством одиночества справляются пожилые люди: социальная изоляция приводит к увеличению смертности среди населения пенсионного возраста. Согласно материалам, опубликованным в 2017 году Американской психологической ассоциацией, одиночество может представлять для организма большую опасность, чем главные убийцы нашего времени — лишний вес и ожирение.

Одиночество — главный предвестник депрессии, алкоголизма и других проблем, справиться с которыми без помощи квалифицированного специалиста подчас невозможно. Ощущение ненужности и одиночества повышает уровень гормонов стресса и артериальное давление, а также оказывает негативное воздействие на главный рабочий механизм в организме человека — сердце.

Давайте разберемся, как можно помочь себе и близким избавиться от чувства ненужности, не прибегая к помощи психологов или к лекарственным препаратам.

Сведите к минимуму активность в социальных сетях

Будем откровенны: мы и сами не заметили, как социальные сети ворвались в нашу жизнь, а со временем стали занимать в ней большую часть времени, вытеснив на второй план реальное общение с родными и близкими. Возможно, вы и сами задумывались, есть ли у вас зависимость от Facebook, Instagram или каких-либо форумов.

Безусловно, порой в Интернете удается найти действительно важные и полезные материалы: с его помощью удается поддерживать связь с родственниками и друзьями, живущими на других концах земли, и даже заводить новые знакомства. Но есть и оборотная сторона медали: чаще всего люди надолго застревают в Сети, бессмысленно листая ленту от картинки к картинке.

Они перестают выходить на улицу, отдавая предпочтение виртуальному общению, прекращают заниматься спортом, творчеством и другими вещами, предостерегающими от встречи с чувством одиночества.

В 2017 году американские ученые провели исследование, результаты которого показали: люди, ежедневно проводящие в социальных сетях более двух часов, чаще чувствуют себя социально изолированными, одинокими и никому не нужными, чем те, кто проводит в них всего несколько минут.

Сокращение времени, потраченного на серфинг в Интернете, непременно возымеет положительный эффект на всю вашу жизнь. И конечно же, не забывайте выключать телефоны и другие гаджеты во время общения с близкими людьми или в минуты, когда вы заняты любимым делом: вы всегда успеете проверить электронную почту, а вот памятные мгновения, оставшиеся без внимания, вам никто не вернет.

Проводите больше времени на свежем воздухе

Если вы столкнулись с чувством тоски, ненужности и одиночества, вам ни в коем случае нельзя сидеть дома. Вместо этого начните как можно чаще выбираться на свежий воздух и проводить время в прогулках.

Солнечный свет и кислород влияют на уровень серотонина — гормона, отвечающего за настроение человека. Чем выше его уровень в вашем организме, тем счастливее и довольнее вы себя ощущаете.

Ежедневные прогулки помогут стабилизировать выработку гормона счастья, и со временем вы перестанете чувствовать себя одиноким. Кроме того, вы станете энергичнее: променады поднимут вам настроение, а заодно и дадут возможность познакомиться с новыми людьми.

Уделяйте время родным и близким

Когда вы сталкиваетесь с чувством морального истощения и эмоционального выгорания, вам кажется, что лучшей идеей будет оставаться один на один со своими мыслями и в одиночку разгребать проблемы, но поверьте: прежде чем это сделать, стоит хорошенько подумать.

С чувством одиночества, перенапряжения и подавленности порой невозможно справиться без общения с людьми, которым вы доверяете, ведь в такой ситуации всегда важно поделиться своей проблемой.

Правда, делать это через социальные сети мы крайне не рекомендуем — найдите время, чтобы позвонить или лично встретиться с вашими близкими. Их поддержка поможет преодолеть трудности.

Если в вашем окружении нет человека, которому вы могли бы довериться, не бойтесь обратиться за помощью к специалистам, например в Центр экстренной психологической помощи МЧС России (8 499 216-50-50) или позвонив на бесплатную кризисную линию доверия (8 495 988-44-34 (бесплатно по Москве), 8 800 333-44-34 (бесплатно по России).

Поделитесь своим жилым пространством

Люди, проживающие без соседей и родственников, чаще всего склонны к суициду — при этом их возраст не играет роли. Каждый раз, возвращаясь домой в пустую квартиру, вы можете ощущать ненужность и одиночество. Если вы живете одни и при этом страдаете от опустошенности, имеет смысл задуматься о поиске соседей по дому.

Вы можете пригласить к себе пожить кого-то из друзей или родственников, задуматься о сожительстве с вашим партнером и, наконец, если вам посчастливилось обладать большой квартирой, сдать комнату в аренду. Кстати, если все ваши близкие проживают на дальнем расстоянии от вас и у вас нет возможности часто видеться с ними, рассмотрите возможность переезда поближе к ним: так вы сможете проводить с ними больше времени, а, как мы уже отметили ранее, при общении с людьми, которым мы доверяем, наша психика становится устойчивее и переживания перестают быть такими значимыми.

Заведите домашнее животное

Идея разделиться с кем-то жилищное пространство кажется вам странной и невыполнимой? Вы чувствуете себя опустошенным, несмотря на то что живете с родственниками под одной крышей? Пожалуй, вам стоит задуматься о приобретении домашнего животного.

Четвероногие друзья помогают справляться с одиночеством и депрессией. Они дарят нам свою любовь, уменьшают стресс и напряжение. Конечно, с ними не получится поговорить по душам (хотя ваш монолог они непременно выслушают), но, безусловно, лучших компаньонов, которые смогут сопровождать вас и дома, и в поездках, просто не найти.

Кроме того, заведя собаку, вы станете чаще бывать на свежем воздухе — например, в парке, — а заодно сможете наладить контакт с другими владельцами пушистых питомцев, ведь наличие домашних животных — отличный повод, чтобы завести разговор и обзавестись новыми друзьями, обладающими схожими интересами.

Не перерабатывайте

Работа, на которой вас не ценят, относится к главным причинам, по которым вы можете столкнуться с ощущением полной ненужности и одиночеством. Особенно это высказывание справедливо, если вам приходится постоянно перерабатывать, задерживаться после окончания рабочего дня и лишать себя обеденных перерывов.

Существует прямая связь между истощением от работы и чувством одиночества: чем сильнее вы устаете, тем более ненужным ощущаете себя. Постоянные стрессы и не покидающее ощущение вымотанности приводят к появлению физического недомогания. Вместе с тем вам становится трудно оперативно переключаться между задачами, общаться с окружающими и поддерживать доверительные отношения.

Если это именно ваш случай, то помните: вы не должны доводить себя до полного бессилия. Рассмотрите варианты перехода на другую работу, после которой у вас будут время и силы на встречи с друзьями, посещение культурных мероприятий или спортивные тренировки. Только так вы сможете начать жить полноценной жизнью, делать что-то для души и избавиться от одиночества и чувства ненужности.

Откажитесь от просмотра сериалов и алкоголя

Вспомните рекламные ролики фармацевтических средств, призванных подавлять депрессивные настроения, волнения и избавлять от нервного перенапряжения. Зачастую их герои показаны как уставшие люди, сидящие напротив телевизоров с горячительными напитками в руках. Этот образ был создан не просто так.

Очень часто для того, чтобы отвлечься от надоевших проблем, решение которых кажется сложным и невозможным, и победить одиночество, люди включают фильм либо сериал, открывают бутылку пива или вина и устраиваются в гостиной на удобном диване скоротать часок-другой. Со временем выпивки становится все больше, как и часов, проведенных перед голубым экраном. Сериалы медленно, но верно поглощают вас, вырывая из реальности, а вместе с тем вы все глубже погружаетесь в чувство одиночества.

Вы должны понимать, что алкоголь и замкнутость — самые худшие помощники в борьбе с чувством ненужности. Оставаясь наедине с самими собой, вы можете нагнетать обстановку, корить себя за бездейственность и находить новые безвыходные ситуации, с которыми, как вам кажется, вы не сможете справиться. При этом общаться с людьми изо дня в день вам будет все тяжелее. Поэтому вместо просмотра сериала, возьмите хорошую книжку и отправляйтесь в ближайший парк или кафе — так вы проведете время с большей пользой для себя и улучшите свое моральное состояние.