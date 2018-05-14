Проверьте уровень интеллекта по-быстрому

Часто мы задаёмся вопросом, насколько мы умны. Хотите быстро проверить свой интеллект? Тогда пройдите самый короткий тест, созданный профессором Йельского университета, одного из лучших американских университетов. Вас ждёт всего три вопроса, ответы на которые и покажут уровень вашего интеллекта.

1. Решите задачу. Мяч и ракетка стоят 110 рублей, но ракетка дороже мяча на 100. Скажите, сколько стоит мяч?

2. Ещё один математический вопрос. За 5 минут 5 станков создают 5 машин. Сколько времени потребуется на создание 100 машин, если используется 100 станков? Догадались?

3. Кувшинки постепенно закрывают поверхность озера. Ежедневно площадь, занимаемая кувшинками, удваивается. Целиком озеро зарастает за 48 дней. Через сколько дней зарастёт только половина озера?

На сколько вопросов вы сумели дать правильный ответ?