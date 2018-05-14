Узнайте, насколько вы плохой человек

Каждый из нас ежедневно принимает решения, влияющие на жизни других людей. Некоторые из этих решений открывают нашу сущность и кое-что говорят о нашем характере. Пройдите небольшой видео-тест и узнайте, часто ли вас посещают грязные мысли. Представьте три ситуации и поразмыслите над ними.

1. Женщина в компании сестры провожает в последний путь мать. Случайно её взгляд падает на красивого мужчину, в которого она моментально влюбляется. Спустя несколько дней эта женщина решается на убийство сестры. Как вы думаете, почему?

2. Начальник огорошил вас новостью, что вам наконец-то предстоит долгожданное повышение. Но есть одна маленькая деталь: на ту же должность претендует ваш лучший друг, так что теперь вам предстоит сражаться за неё до конца месяца. Способны ли вы опорочить товарища, умаляя его достоинства и распространяя сплетни, чтобы должность досталась всё-таки вам?

3. По рельсам несётся поезд, а машинист — вы. Впереди лежат пять привязанных к рельсам человек, которые не могут освободиться самостоятельно. Они привязаны недалеко от стрелки, так что у вас есть возможность поехать по другому пути. Но там тоже лежит привязанный человек, но один-единственный. Что вы сделаете?