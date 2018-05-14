Как расположить к себе человека на первой встрече

Как известно, первое впечатление можно произвести только один раз. Илья Ромашко , основатель Gogol School, выпускник Школы-студии МХАТ и актер «Гоголь-центра», поделился с редакцией несколькими приемами, которые позволяют расположить к себе человека с первой встречи.

Искренность

Я верю в то, что люди очень хорошо друг друга чувствуют. Осознанное понимание своего собственного намерения в коммуникации всегда располагает. Вы искренны в своей мотивации и открыты — ваш оппонент обязательно это почувствует и, скорее всего, ответит взаимностью.

Отказ от оценочных суждений

Учитесь отказываться от оценочных суждений! Это большая и долгая внутренняя работа — она требует постоянного внимания, но и награда велика. Человек, не имеющий оценочных суждений, всегда говорит и действует «от сердца» — это практически 100%-я гарантия встречной симпатии и расположения.

Контекст

Нас всегда и во всем окружает контекст, и важно помнить, что у каждого он свой. Если вы хотите расположить к себе человека — стремитесь понять и почувствовать его ситуацию и обстоятельства, ощутите их как свои собственные. И вот вы уже по «одну сторону баррикад»!

Улыбка

Когда вы улыбаетесь — делайте это из глубины своей человеческой души, избегайте дежурных и натянутых улыбок. Улыбайтесь той частичке, которая связывает всех нас невидимыми нитями.

Не стремитесь произвести впечатление!

Запретите себе хотеть и пытаться понравиться! Запретите себе навсегда стремиться произвести впечатление! Открытость и ваша индивидуальность — вот ключ к расположению к себе. Лишняя «мишура» только осложнит ситуацию.

Не будьте высокомерны

Высокомерие и снобизм никогда ничего хорошего не принесут. Кроме того, высокомерная позиция заведомо слабая и глупая, она лишь кормит ваше эго и провоцирует оппонента на хамство в ответ. Будьте сильными — позвольте себе раскрыться, быть собой. Тогда результат не заставит себя ждать.

Живите здесь и сейчас

Звучит уже довольно избито, но факт остается фактом. Каждый день уникален и вы в нем всегда уникальны. Бывают хорошие дни, но случаются и плохие — и это абсолютно нормально, не стоит стесняться говорить об этом. Предупредив своего собеседника о «плохом дне», вы демонстрируете свое доверие. Кроме того, лишаете его возможности по незнанию почувствовать себя неловко, когда вы угрюмы или летаете в облаках. Конечно, не стоит вдаваться в детали и глубоко посвящать в свои проблемы, но информация о своем состоянии поможет снять возможное напряжение, вам не придется входить в «дежурную» роль, вы просто остаетесь собой — с вами комфортно и легко.

Умение слушать (и слышать)

Далай-лама сказал: «Когда ты говоришь, ты повторяешь то, что уже знаешь. Но если ты слушаешь, ты можешь услышать что-то еще». Стремитесь занимать позицию слушателя в диалоге — во-первых, вы действительно таким образом располагаете человека к себе, даете ему понять, что он вам важен и интересен. А во-вторых, у вас всегда есть возможность хорошо подумать о том, что именно вы хотите донести или обсудить.

Открытые жесты

Отрывайте руки от тела — жестикулируйте и захватывайте пространство руками во время разговора. Открытые жесты на невербальном уровне демонстрируют вашу искренность и увлеченность процессом общения.

Уважение к личному пространству

Уважение к личному пространству сохраняет гармоничную дистанцию между вами и собеседником. Это позволяет вам обоим находиться в комфортных условиях на физическом уровне, сохранять свою «самость». Если чувствуете уверенность и необходимость — можно нарушить личное пространство. Например, «взять за руку» или «похлопать по плечу» — в некоторых случаях это очень даже эффективно и демонстрирует доверие и близость. Но очень важно учитывать состояние своего собеседника, как впрочем и свое собственное — возвращаемся в пункт №1 — чистота намерения…

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