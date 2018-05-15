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Ароматерапия — помощник в борьбе со стрессом
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Ароматерапия — помощник в борьбе со стрессом 

МедикФорум 4 часа назад
Фото: МедикФорум
В современном мире стрессовые состояния отнюдь не редкость. Неудачи на работе, недопонимание в семье, огромная очередь на кассе в супермаркете — ежедневно люди сталкиваются с разного рода проблемами, которые могут спровоцировать такое состояние.
Стресс негативно влияет на нервную систему и может вызвать развитие серьезных заболеваний, таких как бессонница, нервные расстройства и ухудшение общего состояния организма. Чтобы этого не произошло, надо уметь избавляться от него. Кто — то спокойно справляется сам при помощи чашки чая или медитации, а кому-то необходимо прибегнуть к дополнительным средствам.
МедикФорум собрал советы по использованию ароматов для борьбы со стрессом. Одним из способов борьбы со стрессом являемся ароматерапия. Вдыхая ароматы эфирных масел, можно избавиться от усталости и накопившегося нервного напряжения.

Какие масла применять в борьбе со стрессом?

Лучшие помощники в этом деле — эфиры мяты, розмарина, иланг — иланга, герани и жасмина. Масло апельсина отлично тонизирует и поднимает настроение. Зарядиться бодростью и хорошим расположением духа помогут бергамот, жасмин и сандал, а облегчить такие состояния, как бессонница и беспокойство, помогут ароматы лаванды и розы. Для достижения лучшего эффекта масла можно смешать. Например, при сильном стрессе можно смешать масло мяты, лаванды и розы. Такой букет ароматов расслабит нервную систему и настроит на положительный лад.

Как применять ароматерапию?

Классический способ — это применение специальной ароматической лампы, но в домашних условиях можно принять ванну с добавлением нужного масла или сделать себе расслабляющий, ароматический массаж. Также можно нанести несколько капель масла на любой участок тела, расположенный близко к носу и расслабляться, не отрываясь повседневных дел. Количество процедур зависит от того, насколько сильно напряжен организм. При незначительном стрессе можно обойтись и одной процедурой, а при сильных расстройствах может понадобиться более длительный курс воздействия.

Меры предосторожности

При всех достоинствах ароматерапии у нее, как и у любой процедуры существуют противопоказания. Не рекомендуется применять её в качестве успокоения детей, не достигших трех лет. Беременным женщинам следует относиться с осторожностью к выбору масел. Еще не стоит забывать, что эфирные масла могут вызывать аллергические реакции и поэтому перед применением данного метода борьбы со стрессом всё — таки лучше проконсультироваться со специалистом. Ранее ученые рассказали, как ароматерапия может привести к бесплодию.
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