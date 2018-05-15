Действительно ли старым девам нужны кошки

Когда одинокая девушка решает завести кота, она принимает серьезное решение — берет на себя ответственность за чужую, практически разумную, жизнь. В свое свободное время она изучает породы на сайтах, читает отзывы на форумах, чтобы потом в свой выходной поехать и купить фирменного котенка.

Или наоборот, она проявила акт милосердия: подобрала котенка на улице или взяла из приюта. Дальше все как обычно: она лечит малышу животик, промывает глазки, отпрашивается с работы, когда Пушок съел не пойми чего и его состояние оставляет желать лучшего. А в пятницу ей звонят подружки — и она сама, уже не замечая как, отвечает: «Ой, я не могу, мне надо домой. Там Муся у меня голодная сидит». Дома девушка садится в кресло, берет на колени кошку и впадает в блаженное забытье. И кому нужны теперь эти терзания, любовные муки, ревность и подозрения? Все эти споры, носки и готовка…

Проходит совсем немного времени — и Муся начинает чувствовать себя неуютно: болеть, злиться, хозяйку царапать. Женщина предпринимает следующий совершенно логичный, не подлежащий критике ход — заводит ей дружочка. Притаскивает своей скучающей повзрослевшей кисе здорового половозрелого кота.

Потом она некоторое время, краснея и охая, наблюдает за их брачными играми. И вот в доме уже восемь котов. Все классные: этот с пятном на ухе, та мило моет лапки в миске, а тот с черным хвостом научился делать свои дела прямо в унитаз. Нет никаких сил отдать хотя бы одного в чужие руки. Бог с ним, что ни денег, ни времени на себя не хватает. Есть вещи поважнее стильных нарядов, косметологов, посиделок с подружками.

Про мужчин и подавно речи не идет. Заигрывал один и пригласил поехать на Мальдивы, но… Вы не можете — у вас коты. И позвать молодого человека к себе тоже не можете: сесть некуда, кругом шерсть. И вроде бы кажется, что котики — причина одиночества. Но давайте не будем поспешны в выводах.

У любви человека к кошкам есть явные уважительные причины. Чаще прочих фигурируют такие: — кошка забирает отрицательную энергию; — кошка в доме — это тепло и уют; — с детства люблю кошек, они такие же грациозные и независимые, как я; — мне просто необходимо о ком-нибудь заботиться; — это лучше, чем ничего.

И если бы дело ограничивалось явными причинами, то и не о чем было говорить. Но сколько там подсознательных пластов — только успевай снимать и фиксировать!

Отрицательная энергия

Известное дело: сидишь с кошкой на коленках и хорошо тебе, ничего не беспокоит — никакой отрицательной энергии.

У меня сосед примерно так же описывает, как он после работы дома опрокидывает стопку водки — и так сразу спокойно ему становится! Ничего плохого нет в том, что накопленная агрессия находит выход. Но если возникла необходимость в регулярном внешнем посреднике и стимуляторе в виде кошки, то надо подумать: что такого со мной происходит постоянно, от чего я так бешусь? Я видел один раз кота, заглаженного до проплешин — хозяйка постоянно его хватает — и давай энергию сливать. Ей уже, кстати, не помогает, а кота жалко. Так что если у вас переизбыток отрицательной энергии, которую надо постоянно «отдавать», то задумайтесь: надо вам гладить кошку или лучше заняться переменами в жизни?

Тепло и уют

С теплом и уютом вроде не поспоришь. Если нравятся кошки и нет аллергии, то от нее в доме одни только плюсы — и весело и приятно. Но в доме одинокой девушки одна маленькая кошечка ни уюта, ни тепла создать не сможет: великовата задача для нее… Поэтому хозяйка заводит еще нескольких зверушек. Тут, возможно, есть серьезные нарушения из серии потери границ личности, обесценивание себя и разного рода компенсации завышенной и заниженной самооценки.

С детства люблю

Есть такие девчонки, у которых не кошечка, а просто кукла натуральная! Впрочем, в последнее десятилетие эту роль узурпировали в основном собачки карликовых пород: питомец холеный, причесанный, все прививки сделаны, бантики повязаны. Комбинезончик опять же, тапочки, собственный домик… Вот эта вот «игрушечность» почти всегда находится на грани с потребностью «о ком-нибудь заботиться». Удобнее, конечно, когда жертва любви и заботы не говорит человеческим голосом и, соответственно, не спорит: мы же лучше знаем, как сделать ее счастливой. Как говорила одна моя знакомая: «В детстве мне несколько раз дарили хомячков и морских свинок, но они быстро кончались, потому что не выдерживали моей любви».

Лучше, чем ничего

У некоторых вообще дома какой-то монстр содержится. Когда это откровенный ротвейлер, то, по крайней мере, понятно, что девушка готова к обороне. А то ж котик! На всех мужчин бросается с когтями, гадит им в ботинки и дерет дорогущие сумки. Прямо дракон, охраняющий принцессу!

На самом деле сюжет с котиком буквально архаический. Очевидная параллель тут видится со сказкой о том, как Иван-царевич выручал свою подружку из лап Змея Горыныча. Только тут змея убивать нельзя, и неизвестно еще, кто кого украл. Маскируя свой страх отношений и в то же время страстно желая их, Елена Прекрасная создает внешние препоны и одновременно снимает с себя ответственность за крах личной жизни. В этой сказке Ивану-царевичу ничего не светит.

Сказочный враг здесь не питомец, а внутренний конфликт, вынуждающий женщин создавать себе дракона, который держал бы их внутри собственноручно созданной клетки. Одинокие люди заводят животных, чтобы узаконить свою капитуляцию перед страхом взрослых ответственных отношений. Естественно, они не хотят себе в этом признаться. И, чтобы скрыть от самих себя нежелательную правду, находят «благопристойную» причину — и для котика, и для одиночества.

Так одинокая девушка дает себе, наконец, добро на постепенное превращение в старую деву. Она компенсировала невротическую мировоззренческую систему и постепенно стала исключать из жизни все не подходящие под нее факторы: подруг, мужчин и в перспективе вообще все социальные связи. Ну, и напоследок я должен выступить в защиту животных и тех, кто их любит безо всяких невротических подтекстов.

Я лично очень люблю кошек, собак, попугайчиков… В разные периоды жизни мне довелось воспитывать некоторых из них, и все они подарили мне что-то свое уникальное. Мой пес умел преданно и беззаветно любить, кошки показывали пример благородства и независимости вопреки своей ограниченной физической силе, даже рыбки оказались не так просты, как можно подумать на первый взгляд. Но полноценно мы можем жить только в обществе других людей.

Животных можно и нужно заводить, если точно уверен, что заводишь их не для компенсации невротических процессов. Если не уверен, то лучше подождать…