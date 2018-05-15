Голая правда: сексуальные привычки американок

Невероятно, но факт: развращенность американок — это всего лишь раздутый миф. Редакция WMJ.ru выяснила все о сексуальном менталитете девушек США и делится полученной информацией.

Благодаря популярным Голливудским фильмам у всего мира сложилось мнение, что женщины США настоящие гуру-секса. Кто-то даже считает, что они ужасно развратны и склонны к разного рода извращениям. Только вспомните сцены из «9 с половиной недель», «50 оттенков серого», где даже для видавшего виды зрителя, на первый взгляд, слишком много натуралистичных постельных сцен.

О да, и абсолютно все американки знают, что какой бы ни была их интимная жизнь, ее можно значительно улучшить. Книги о том, как получать больше радостей от секса, продаются как горячие пирожки, а любой уважающий себя дамский журнал ежемесячно публикует хотя бы по одной статье о том, как «это» делать лучше, ведь смущаться и обходить интимные темы в Америке не принято!

Американские женщины следят за своим внешним видом, но только образованные и достаточно культурные. Такие буквально не вылезают из спортзалов и даже имеют личных тренеров. Они же очень агрессивны в сексе. Если мужчина такой даме пытается предложить 5 минут любви, он будет мгновенно вышвырнут из жизни.

Они ценят все высокого качества и относятся к сексу как к одной из сторон жизни, которая должна быть на высоте. Любовь — это совсем другое. Хорошо, когда это вместе, но не всем везет иметь и то, и другое, зато первое может иметь каждый. Это их взгляд…

Справедливости ради стоит сказать, что американки в подавляющем большинстве моногамны. Прозвучит неожиданно, но на самом деле, большинство женщины там невероятно целомудренны и их интимная жизнь далека от знаменитых кинолент.

Согласно исследованиям ученых Чикагского университета, чаще всего любовью в Америке занимаются люди семейные. У 40% из них «это» случается чаще двух раз в неделю. А вот из не состоящих в браке лишь 25% делают «это» так же часто. Интересно, что замужние женщины чаще испытывают оргазм, чем незамужние.

От сюда и следующие цифры — 83% жителей страны довольствуются одним, максимум двумя партнерами в год. В течение жизни у среднего американца набирается 10 партнерш, у американки — пять.

Опять же вопреки излюбленным фильмам, большинство американок в сексе традиционалисты. 96% из них предпочитают обычный вагинальный секс и, что интересно, в «миссионерской» позиции (женщина лежит на спине). На втором месте оказался анальный вид секса, а вот оральный занимает почетное третье место.

Кстати говоря, адюльтер в Америке — исключение из правил, а вовсе не наоборот. Около 75% женатых мужчин и более 85 процентов замужних женщин утверждают, что ни разу не изменяли своему партнеру по браку. Правда в стране действует железное правило — ни за что не каяться в подобных грехах и уж тем более в том, что тебе понравилось содеянное. Поэтому, уместно предположить, что супружеские измены — дело там обычное, но обществом не одобряемое. Вообще, американский нравственный идеал — это брак на всю жизнь между двумя девственниками.