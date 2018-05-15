Этот тест пройдут только самые смекалистые 

Вы когда-нибудь задумывались, что такое смекалка? А себя вы относите к смекалистым людям? Что ж, попробуйте определить это с помощью наших каверзных вопросов. Сможете ли быстро отреагировать на предложенные обстоятельств? Получится ли у вас моментально принять правильное решение? Давайте это проверим. Начинайте отвечать!
1. Где конь может перепрыгнуть через коня?
2. Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Уильям Шекспир, Людвиг ван Бетховен, Наполеон Бонапарт, Нерон. Кто в этой компании лишний?
3. 37, 34, 31, 28, …. Назовите число, которое должно в этом ряду идти после 28.
4. Расшифруйте эту надпись: одтчпшсвдд.
5. Подумайте над ситуацией. Анна родилась 28 декабря, но свой день рождения всегда отмечает летом. Как это возможно?
6. Решите задачку. Два отца и два сына пошли на рыбалку. Каждый поймал по одной рыбе, но домой они принесли всего три рыбы. Почему так получилось?
7. Как правильно: «желток в яйцах белый» или «желтки в яйцах белые»?
8. Что можно встретить один раз в минуте, два раза в моменте и ни разу в тысяче лет?
9. Представьте, что в шкафу лежат четыре белых носка, восемь чёрных, три коричневых и пять серых. Сколько носков нужно вытащить из шкафа, не глядя, чтобы точно получить хотя бы одну пара одного цвета?
10. У вас есть корзина для фруктов. И ещё одна, которая в два раза больше и полностью заполнена яблоками, которых там 240. Сколько яблок поместится в пустой корзине?