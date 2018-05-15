Этот тест пройдут только самые смекалистые

Вы когда-нибудь задумывались, что такое смекалка? А себя вы относите к смекалистым людям? Что ж, попробуйте определить это с помощью наших каверзных вопросов. Сможете ли быстро отреагировать на предложенные обстоятельств? Получится ли у вас моментально принять правильное решение? Давайте это проверим. Начинайте отвечать!

1. Где конь может перепрыгнуть через коня?

3. 37, 34, 31, 28, …. Назовите число, которое должно в этом ряду идти после 28.

4. Расшифруйте эту надпись: одтчпшсвдд.

5. Подумайте над ситуацией. Анна родилась 28 декабря, но свой день рождения всегда отмечает летом. Как это возможно?

6. Решите задачку. Два отца и два сына пошли на рыбалку. Каждый поймал по одной рыбе, но домой они принесли всего три рыбы. Почему так получилось?

7. Как правильно: «желток в яйцах белый» или «желтки в яйцах белые»?

8. Что можно встретить один раз в минуте, два раза в моменте и ни разу в тысяче лет?

9. Представьте, что в шкафу лежат четыре белых носка, восемь чёрных, три коричневых и пять серых. Сколько носков нужно вытащить из шкафа, не глядя, чтобы точно получить хотя бы одну пара одного цвета?

10. У вас есть корзина для фруктов. И ещё одна, которая в два раза больше и полностью заполнена яблоками, которых там 240. Сколько яблок поместится в пустой корзине?