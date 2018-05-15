Как возникло снисходительное отношение к женщинам

Мизогиния — термин, часто встречающийся в современных статьях по социологии, но не всегда объясняемый авторами. Мы расскажем о причинах и проявлениях данного явления в нашей статье. Что это такое и откуда мизогиния берет свое начало?

Наверняка, многие слышали в свой адрес фразу «Что ты как девчонка?» Но практически никто никогда не задумывался, что же стоит за столь, казалось бы, безобидным выражением. А именно оно — одно из самых ярких проявлений мизогинии.

Мизогиния — это ненависть или в крайнем случае снисходительное отношение к женщине, и как следствие принижение ее на основании ее половой принадлежности. Подобная неприязнь не появляется просто так — мизогинию поддерживают устои общества, современная массовая культура и литература, где женщин изображают слабыми, глупыми и недостойными внимания персонажами. В народе женщину часто рассматривают как обузу или лишний довесок: «Баба с возу — кобыле легче». Н. В. Гоголь, например, в своем произведении «Вий» тоже говорит, что «все бабы, что сидят на базаре, — ведьмы». И Фридрих Ницше , известный своими провокационными сентенциями, не раз высказывался о женщинах в негативном ключе («Женщина — вторая ошибка бога», «Да будет женщина игрушкой…»).

Мизогиния внутри женского общества

Мизогиния в современном мире присутствует практически во всех областях жизни социума. Исключением не стало и женское сообщество. Представительницы прекрасного пола подвержены ненависти к себе подобным отчасти из зависти, отчасти из-за недостатка воспитания. У некоторых девочек еще в школе начинает развиваться пренебрежительное отношение к ровесницам, они отдаляются от них, считая их «низшим» сортом людей, и переключаются на общение исключительно с мальчиками, тем самым причисляя себя к более благородной и привилегированной части общества. Это помогает им чувствовать себя более комфортно в нынешних социальных условиях. Часто мизогиния, согласно исследованию студентов НИУ ВШЭ , является результатом воспитания в патриархальной семье, которая изначально дает установку на то, что женщины слабее мужчин и их роль менее важна в устройстве мира, что опять же запускает психологический механизм защиты.

Часто мы сталкиваемся с осуждением девушек или женщин за их «чересчур» привлекательный внешний вид — яркий макияж или облегающую одежду. Это тоже одно из проявлений мизогинии. Так называемый «кластер телесности» усвоенной мизогинии, согласно идеям Наоми Вульф, связан со стремлением женщин выглядеть привлекательно с целью найти партнера.

Еще одна причина усвоенной мизогинии — это так называемый «кластер маскулинной женщины», заставляющий многих женщин думать, что маскулинность напрямую влияет на интеллект и красивые женщины не имеют высокого уровня умственных способностей. Отсюда вытекает и порицание шоппинга и походы в салоны красоты, которые воспринимаются как исключительно женские занятия и кажутся этаким маркером слабости. Своеобразным маркером, но уже «положительным», оказывается материнство и ведение хозяйства как нечто благородное и первоочередное для женщины. А следовательно, любые отклонения от данной философии восприятия мира, в частности, приоритетность карьеры, становятся поводом для мизогинии.

Все факторы вместе дают нам картину того, как мизогиния, имеющая древние корни, прочно заняла место в современном обществе. Она является причиной недооценки возможностей женщин и субъективного отношения к ним во многих сферах деятельности. Но еще больше мизогиния приносит проблем внутри женского коллектива, отражаясь на многих аспектах социальных взаимодействий.