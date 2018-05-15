5 признаков того, что вы имеете дело с психопатом 

Им нравится заставлять других людей чувствовать себя виноватыми. Причём, как правило, они сами провоцируют окружающих на какие-то спорные поступки — а потом как ни в чем не бывало начинают корить тех, кто их совершил.

Настоящие психопаты вообще-то могут оказаться очень обаятельными — они умеют поддержать разговор и изобразить невероятную симпатию к собеседнику. Расположив человека к себе, они начинают им манипулировать. Причём дело здесь чаще всего не в материальных или корыстных интересах: психопатам нравится экспериментировать над теми, кто им безоговорочно доверяет.

Они не замечают за собой ошибок. А вот вам всегда готовы про них напомнить. Не думайте, что собеседник просто не отдает себе отчет в том, что говорит: в большинстве случаев это делается намеренно (и с удовольствием).

Такие люди помнят только плохое. Уже через час после знакомства вы будете знать все об их тяжелом детстве, ужасных родителях, строгих учителях и неадекватном боссе.

Верный способ отличить психопата — посмотреть на то, как человек ведёт себя в Интернете. Ученые из Канады проводили на эту тему большое исследование и выяснили, что подавляющее большинство (95 процентов) онлайн-троллей и хейтеров — это эмоционально нестабильные люди.

Как ни парадоксально, сразу выявить психопата не так просто. Это совершенно необязательно человек, который срывается по любому поводу и в принципе ведёт себя эмоционально нестабильно. На самом деле все может оказаться намного сложнее: психопаты умеют прикидываться хорошими — но только до поры до времени. Прилагаем пять верных признаков.