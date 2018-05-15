Как побороть стеснительность

Стеснительность, как и скромность, далеко не всегда украшает. Скорее наоборот. На первом свидании, на деловой встрече или вечеринке она не позволяет нам проявить себя на все сто (мы уж молчим о том, чтобы оказаться в центре внимания). Предлагаем три упражнения, которые помогут справиться с проблемой.

Старайтесь выходить из зоны комфорта. Да, понимаем, вам удобно забиться в угол и тихонечко разглядывать людей оттуда. Но если вы действительно хотите побороть стеснительность, буквально через силу заставляйте себя общаться. Никаких резких движений — начинайте с малого. Спросите у прохожего, который час (даже если вы и так прекрасно знаете ответ), поболтайте с мастером маникюра, познакомьтесь поближе с теми, кто ходит с вами в один фитнес-клуб — вариантов здесь масса. Любой, даже маленький шажок навстречу новой жизни будет играть гигантскую роль, с каждым днем вселяя в вас все больше уверенности в себе.

Возьмите за привычку регулярно представляться новым людям. Всего-то и нужно, что улыбнуться и завязать беседу — вы же ничем не рискуете! В конце концов, большинство из этих случайных знакомых вы видите первый и последний раз в жизни. Так что долой стеснение!

Самое важное — непременно отмечайте свои успехи. А в идеале и вовсе записывайте их в отдельный блокнот. Психологи, кстати, уверяют, что свои достижения обязательно нужно возводить чуть ли не в культ (хотя и признают, что у нас в стране с этим бывает сложновато: менталитет не позволяет). И тем не менее поверьте на слово: такой способ отлично работает — очень скоро вы начнете замечать, что от вашей стеснительности не осталось и следа.