Как укротить мужчину: советы дрессировщиков

«Мужчину изменить нельзя», — гласит старое клише. Но Эми Сазерленд, автор книги «Что я узнала от Шаму о жизни, любви и браке: Уроки для людей от животных и их дрессировщиков», утверждает: «Мужчины — яркие представители животного царства, и они демонстрируют те же модели поведения, что и многие другие млекопитающие. А потому восприимчивы к тем же методам дрессуры».

Сазерленд провела год в школе дрессировки экзотических животных и успешно применила те же приемы к собственному мужу. Меньше чем за несколько месяцев ей удалось немного обуздать его отрицательные черты.

Кто же не хочет добиться того же эффекта? Вот несколько советов от профессиональных дрессировщиков, которые помогут сладить с плохими привычками второй половины.

Плохая черта № 1:

У него аллергия на домашние дела

Что делать? Попробуйте потакать его любви к развлечениям.

Как это правило применяется к шимпанзе

Эти приматы — большие любители всевозможных проделок, и заставить их угомониться очень непросто. Но если немного потрафить их тяге к шалостям, то можно добиться от них своего. «Когда нам надо заставить шимпанзе слушаться, мы становимся на один уровень с ними и играем минут 5−10», — говорит Юджин Кассонс, режиссер программы «Рай для шимпанзе» на канале Animal Planet. Повеселившись, они с большей готовностью откликаются на команды, потому что инстинктивно знают, что пришла их очередь пойти навстречу.

Как это применить к своему мужчине

Внутри мужчины любого возраста живет озорной шалун. И этот приятель имеет свойство напоминать о своем присутствии в самый неподходящий момент: например, когда ты опаздываешь на работу или нужно что-то сделать по дому. «Чтобы получить то, что вам нужно, побалуйте его, несколько минут дурачась вместе с ним», — советует доктор Энтони Рич, автор книги «Наконец-то! Как навсегда перестать встречаться с неудачниками». А потом скажите ему, что вы продолжите позже, а пока пусть он вынесет мусор и сделает все остальное, что нужно сделать. Поскольку ему хорошо и весело, он вряд и откажет. Если делать так почаще, домашние хлопоты перестанут восприниматься им как нудная рутина.

Плохая черта № 2:

Он ужасно ведет себя в обществе

Что делать? Награждайте за хорошее, игнорируйте плохое.

Как это правило применяется к собакам

Нетренированный щенок обнюхивает промежности и прыгает на людей. Инстинктивно возникает желание отогнать его, но тогда ему только больше захочется прыгать и нюхать. «Вместо этого дрессировщики награждают собаку, когда она ведет себя хорошо, и игнорируют те действия, которые им не нравятся», — говорит Сазерленд. Поскольку собаки жаждут любви, они постепенно начинают избегать вредных привычек и делают выбор в пользу хороших.

Как это применить к своему мужчине

Возможно, это поможет и ему изжить некоторые неприличные привычки поведения — например, отпускать непристойные шутки.

«Мужчины не хотят, чтобы к ним относились как к детям, и если вы сделаете ему замечание, ему покажется, что вы включили мамочку», — говорит доктор Патриция Ковальт, автор книги«Что знают умные пары». Лучше игнорируйте его, когда он забывает, что такое вежливость, и поцелуйте его или погладьте, когда он ведет себя мило.

Один нюанс: важно все делать вовремя и вознаграждать его в тот момент, когда он делает что-то хорошо; в противном случае он не свяжет одно с другим.

Плохая черта № 3:

Он уходит от разговора

Что делать? Оставайтесь спокойной.

Как это правило применяется к лошадям

Под мощным обликом жеребца скрывается довольно пугливое животное. «Вот почему они, как правило, хорошо реагируют на спокойный голос и прикосновения дрессировщиков», — говорит доктор Патриция Барлоу-Айрик, специалист по поведению лошадей.

Как это применить к своему мужчине

Как и кони, мужчины рождены, чтобы бежать, если вы их вспугнете. Так что даже если он вымотал вам все нервы, старайтесь оставаться спокойной (если это и непросто — то нужно для вашей же пользы). Например, если вы злитесь, что он задержался и не предупредил или забыл что-то сделать, не кричите и сохраняйте самообладание. Несколько минут подышите, прежде чем подойти к нему, и говорите спокойным, ровным тоном.

Осязание также играет важную роль в этом деле: во время разговора положите свою руку на его. Прикосновение успокаивает, не зря дрессировщики гладят лошадей по гриве.

Плохая черта № 4:

Он упрямится

Что делать? Используйте правильный язык тела.

Как это правило применяется к пумам

Когда укротители хотят подчинить себе пуму, они находят золотую середину. «Они стараются и не доминировать, и не заискивать перед пумой, а сформировать отношения сотрудничества», — говорит Сазерленд. Они держатся уверенно, расправив плечи. Такой подход гарантирует, что укротители не похожи ни на жертв, ни на угрозу.

Как это применить к своему мужчине

«Если вы стоите слишком близко к нему, уперев руки в бока и широко расставив ноги, он будет инстинктивно защищаться и пытаться дать отпор», — говорит эксперт по языку тела Патти Вуд, автор книги «Знаки успеха». Аналогичным образом, если во время разговора вы держитесь безропотно и склонив голову, он может принять это за знак смирения. Лучший способ оставаться на равных — держать осанку, подняв голову и расправив плечи, тогда он будет воспринимать вас как равную и захочет говорить с вами, обещает Вуд.

Плохая черта № 5:

Его с дивана не поднимешь

Что делать? Подойти к нему в подходящее время.

Как это правило применяется ко львам

Львы ленивы. Укротители рассказывают, что эти звери спят до 20 часов в сутки и шевелятся только когда видят в этом какую-то выгоду. «Пытаться заставить льва что-то делать, когда он настроен отдохнуть, может быть очень сложно и даже опасно, — говорит дрессировщик львов Дэйв Салмони, ведущий программы „После нападения“ на канале Animal Planet. — Вот почему мы пользуемся случаем, когда животное активно, а не пытаемся заставить его делать то, что оно не хочет, когда оно расслаблено».

Как это применить к своему мужчине

Если парень включил диванный режим, растормошить его трудно. Подловите его, когда он активен, тогда и просите сделать то, что вы от него хотите. Если заметили, что он предпочитает работать утром, то и подойдите к нему утром с просьбой помочь вам, когда он закончит свои дела.

Если вам что-то надо от него безотлагательно, а он отдыхает, попробуйте пойти на сделку. Мотивируйте его. Допустим, он медитирует перед телевизором. Позовите его отведать любимое блюдо. Если зов желудка перевесит интерес к телевизору, то мужчина в конце концов уступит вашей просьбе.

Плохая черта № 6:

Он не романтик

Что делать? Действуйте постепенно.

Как это правило применяется к слонам

Эти млекопитающие могут многому научиться, но не скоро. Например, если укротители хотят заставить циркового слона рисовать, они сначала показывают ему, как держать хоботом кисть. Потом — как окунуть ее в краску. И лишь затем — как делать мазки.

Как это применить к своему мужчине

Среднестатистический парень достаточно романтичен, но не заточен планировать мелкие детали. Так что если вы не можете вспомнить, когда в последний раз он устраивал чувственный вечер для вас двоих, вам придется ему показать, как это делать. Начните с создания подходящей обстановки (свечи, знойный саундтрек).

Припасите бутылочку любимого вина, которую можете попросить его открыть перед ужином. Таким образом в его сознании откладывается нужный алгоритм. В конце концов, ваш любимый не только составит представление о ваших романтических потребностях, но и будет в состоянии предложить собственный план.