Ученые рассказали про уникальный алгоритм счастья

Группа экспертов из Университета Отаго попыталась разобраться, какие виды деятельности приносят человеку больше всего удовольствия. Как оказалось, наличие творческого компонента в каждом прожитом дне — главный секрет хорошего самочувствия и позитивного настроя.

В эксперименте приняли участие 600 жителей Новой Зеландии. Добровольцам предложили в течение двух недель записывать в дневник все события, происходящие в жизни. Требовалось также отмечать уровень эмоционального подъема, наличия или отсутствия творческой деятельности.

Ученые установили, что творчество для большинства людей является фактором, запускающим цепную реакцию из положительных эмоций. Причем добавить творчество в жизнь проще, чем может показаться. Достаточно отправиться после монотонной работы или учебы заниматься кулинарией, танцами или рисованием. Благо, подобных кружков сейчас достаточно.