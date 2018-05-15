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Ученые рассказали про уникальный алгоритм счастья
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Ученые рассказали про уникальный алгоритм счастья 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Группа экспертов из Университета Отаго попыталась разобраться, какие виды деятельности приносят человеку больше всего удовольствия. Как оказалось, наличие творческого компонента в каждом прожитом дне — главный секрет хорошего самочувствия и позитивного настроя.
В эксперименте приняли участие 600 жителей Новой Зеландии. Добровольцам предложили в течение двух недель записывать в дневник все события, происходящие в жизни. Требовалось также отмечать уровень эмоционального подъема, наличия или отсутствия творческой деятельности.
Ученые установили, что творчество для большинства людей является фактором, запускающим цепную реакцию из положительных эмоций. Причем добавить творчество в жизнь проще, чем может показаться. Достаточно отправиться после монотонной работы или учебы заниматься кулинарией, танцами или рисованием. Благо, подобных кружков сейчас достаточно.
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