Ещё
Кремлевские жены-самоубийцы: что довело до беды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кремлевские жены-самоубийцы: что довело до беды 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Public Domain
Казалось, у них было все — статус, власть, возможности. Однако это не уберегло их от трагедии. Почему жены высокопоставленных мужей решились на самоубийство?

Надежда Аллилуева

Девушка стала второй женой вождя. Юной Надежде было всего 16 лет, а Иосифу Сталину исполнилось 38. Ее отец был против этого брака, но дети редко слушают своих родителей. Семейная жизнь сразу не задалась, и чем дальше, тем чаще вспыхивали ссоры. Их дочь Светлана в своих воспоминаниях рассказала об их последнем совместном вечере.
Wikipedia
Они были в гостях у Ворошиловых, и когда Сталин обратился к своей жене "Эй, ты, пей!", Надежда Аллилуева ответила, что она ему не "эй", после чего встала и вышла. А затем ее нашли мертвой. Она выстрелила в себя из пистолета марки "Вальтер".
Светлана также упоминает полное упреков и жалоб письмо, которое Надежда оставила мужу. Этого письма никто не видел, вероятно, оно было немедленно уничтожено. Сталин воспринял самоубийство жены, как способ наказать его, но так и не понял, за что.
Среди причин, толкнувших Надежду на отчаянный шаг, называли и мучительные головные боли, и ревность, и постоянные скандалы. Была также версия, что это убийство.

Евгения Хаютина (Фейгенберг)

Ее считали довольно ветреной особой, брак с Николаем Ежовым стал для нее третьим официальным. Также ходили слухи о ее романах с писателями Исааком Бабелем, Михаилом Шолоховым и даже исследователем Арктики Отто Шмидтом. Говорили, что семейные узы никогда не мешали ей иметь любовников.
Wikipedia
Спустя несколько лет, в 1938 году, Ежов потребовал развода, но Хаютина была против, и даже написала письмо Сталину с просьбой о защите и поддержке. Письмо осталось без ответа, а вот Евгению вскоре поместили в санаторий Воровского с диагнозом "астено-депрессивное состояние". Там она и умерла, приняв смертельную дозу люминала.
По слухам, это муж прислал ей письмо с таблетками и небольшим сувениром, который стал тайным знаком, что выход у Евгении только один. Но доказательств нет. А через два года Ежова расстреляли.

Светлана Щелокова

Со своим будущим мужем Николаем Щелоковым Светлана познакомилась на фронте, поженились они еще до окончания войны в 1944 году. Муж дослужился до звания генерала и должности министра внутренних дел СССР.
Wikipedia
Светлана не стала довольствоваться ролью жены, а продолжила работать по профессии врачом-отоларингологом. Кроме работы, она любила антиквариат и бриллианты. Пользуясь положением, Светлана раньше прочих узнавала о повышении цен на золото, скупала ювелирные украшения, а когда их стоимость увеличивалась, продавала их.
После смерти Брежнева к власти пришел Андропов и начал серьезную чистку, Щелокова обвинили в коррупции. В 1983 году Светлана не выдержала и застрелилась, а позже ее примеру последовал муж.
Женский форум2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель показала «стыдное место» на красной дорожке67
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка4
Женские купальники заменили скотчем89
Британка, живущая с четырьмя мужчинами, вышла замуж12
Доказано наукой: странные способы сохранить здоровье
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
06:22
Как и что видит слепой человек
Здоровье
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
12:25
Трагические судьбы вундеркиндов СССР
Дети
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
05:45
Британка, живущая с четырьмя мужчинами, вышла замуж
Любовь
00:08
Модель показала «стыдное место» на красной дорожке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение