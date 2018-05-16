Кремлевские жены-самоубийцы: что довело до беды

Казалось, у них было все — статус, власть, возможности. Однако это не уберегло их от трагедии. Почему жены высокопоставленных мужей решились на самоубийство?

Надежда Аллилуева

Девушка стала второй женой вождя. Юной Надежде было всего 16 лет, а Иосифу Сталину исполнилось 38. Ее отец был против этого брака, но дети редко слушают своих родителей. Семейная жизнь сразу не задалась, и чем дальше, тем чаще вспыхивали ссоры. Их дочь Светлана в своих воспоминаниях рассказала об их последнем совместном вечере.

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Они были в гостях у Ворошиловых, и когда Сталин обратился к своей жене "Эй, ты, пей!", Надежда Аллилуева ответила, что она ему не "эй", после чего встала и вышла. А затем ее нашли мертвой. Она выстрелила в себя из пистолета марки "Вальтер".

Светлана также упоминает полное упреков и жалоб письмо, которое Надежда оставила мужу. Этого письма никто не видел, вероятно, оно было немедленно уничтожено. Сталин воспринял самоубийство жены, как способ наказать его, но так и не понял, за что.

Среди причин, толкнувших Надежду на отчаянный шаг, называли и мучительные головные боли, и ревность, и постоянные скандалы. Была также версия, что это убийство.

Евгения Хаютина (Фейгенберг)

Ее считали довольно ветреной особой, брак с Николаем Ежовым стал для нее третьим официальным. Также ходили слухи о ее романах с писателями Исааком Бабелем, Михаилом Шолоховым и даже исследователем Арктики Отто Шмидтом . Говорили, что семейные узы никогда не мешали ей иметь любовников.

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Спустя несколько лет, в 1938 году, Ежов потребовал развода, но Хаютина была против, и даже написала письмо Сталину с просьбой о защите и поддержке. Письмо осталось без ответа, а вот Евгению вскоре поместили в санаторий Воровского с диагнозом "астено-депрессивное состояние". Там она и умерла, приняв смертельную дозу люминала.

По слухам, это муж прислал ей письмо с таблетками и небольшим сувениром, который стал тайным знаком, что выход у Евгении только один. Но доказательств нет. А через два года Ежова расстреляли.

Светлана Щелокова

Со своим будущим мужем Николаем Щелоковым Светлана познакомилась на фронте, поженились они еще до окончания войны в 1944 году. Муж дослужился до звания генерала и должности министра внутренних дел СССР.

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Светлана не стала довольствоваться ролью жены, а продолжила работать по профессии врачом-отоларингологом. Кроме работы, она любила антиквариат и бриллианты. Пользуясь положением, Светлана раньше прочих узнавала о повышении цен на золото, скупала ювелирные украшения, а когда их стоимость увеличивалась, продавала их.

После смерти Брежнева к власти пришел Андропов и начал серьезную чистку, Щелокова обвинили в коррупции. В 1983 году Светлана не выдержала и застрелилась, а позже ее примеру последовал муж.