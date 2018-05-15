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Астролог: как пережить самую опасную неделю мая
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Астролог: как пережить самую опасную неделю мая 

Лиза 1 час назад
Фото: @vasilisa.volodina
Астролог и телеведущая Василиса Володина предупредила своих подписчиков: наступившая неделя будет одной из самых напряженных в году.
Следует быть предельно осторожными и не терять бдительность до конца мая.
Как говорит Володина, напряженнее будут только летние месяцы — июль и 1-я половина августа. Астролог не советует сейчас менять работу, тратить крупные суммы денег, сориться и конфликтовать. Последствия могут быть самыми неприятными:
Острый период продлится до 21-22 мая. Возможны неприятные события с точки зрения как международных событий, так и повседневных вещей, которые вас окружают. Помните, что любые проблемы, заложенные сейчас, могут откликнуться в более жестком варианте уже летом! Например, поссорились с преподавателем, не пересдали экзамены, — готовьтесь в начале учебного года брать академический отпуск!
По словам Василисы Володиной, бизнесмены должны быть готовыми сейчас к изменениями. Гораздо больше нужны в этот период креативность и гибкость, а не умение гнуть свою линию. Астролог советует развивать контакты и связи — они точно пригодятся.
А что нас ждет в личной жизни до конца мая? 19 мая Венера перемещается в знак Рака. Те, кто жаждал развлечений и приключений, потянутся в лоно семьи, утверждает Володина. Домоседы станут еще ближе к любимым людям. И еще один совет от астролога: чтобы не убить чувства друг друга не обращайте сейчас внимания на бытовые мелочи — чувства гораздо важнее.
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