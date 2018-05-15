Ещё
«Правила нужны для некрасивых»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Правила нужны для некрасивых»: 8 признаков, что вы — нарцисс 

Anews 33 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Вероятно, вы знаете, кого считают нарциссами. Оказывается, таких людей около 6% из всего населения и большинство из них — мужчины. Подобные личности забоятся только о себе и думают, что лишь они достойны быть самыми интересными, талантливыми и привлекательными. Поговорим о тех тонких признаках по которым можно определить в себе человека-нарцисса.

Вы перебиваете людей во время разговора

У нарциссов главная цель — выделиться и обратить на себя внимание. Им просто необходимо взять под контроль разговор.
Вспомните, как часто вы можете оборвать другого человека на середине предложения, пытаясь вставить свою историю или ремарку.

Вы не умеете слушать

Как только собеседник все таки получил возможность поговорить, то нарцисс просто его не слышит. Он лишь ждет момента, когда история закончится, и он наступит его черед говорить. Нередко нарцисс игнорирует, отрицает или унижает собеседника и его мнение в разговоре. Знакомо?

Вы не цените время других людей

Бывало ли так, что вы просто решали отменить планы в последнюю минуту? Запомните, что нарциссы любят заставлять других людей ждать себя.

Вы тратите много времени на редактирование своих фото

Нарциссы всегда пытаются быть совершенными. Из-за социальных сетей в обществе появляется все больше нарциссизма. Однако некоторые особенно сосредоточены, пытаясь улучшить свой имидж на фото. Нарцисс должен быть уверен, что каждая фотография, которую он публикует — безупречна.

Вы не справляетесь с критикой

Как только о вас кто-то поднимает вопрос, вы сходите с ума?
Нарциссы привыкли думать, что они лучше в той или иной сфере. И им особенно трудно слышать о своей неидеальности. Любая критика, которую они воспринимают, становится для таких людей угрозой для имиджа и самооценки.

Вы играете роль жертвы

Когда нарцисс получает критику, он ее не может адекватно воспринять. Как итог — такие люди обвиняют всех вокруг в своей "неполноценности" относительно какого-то вопроса.

Правила вас не касаются

Вы считаете, что большинство правил в обществе не относятся к вам и вы не желаете им следовать? Возможно, это в вас говорит чувство "быть выше всех остальных".

Вы даете только тогда, когда что-то получаете взамен

Вы постоянно ищете для себя выгоду в любом вопросе. Нарциссы никогда не будут что-либо делать, или дарить подарки если они не ждут что-то взамен. А когда помощь была оказана, вы не упустите шанса напомнить человеку, что с него должок. ​
Anews: последние новости
Откуда не ждали: почему нельзя готовить в алюминиевой фольге Как выглядят самые богатые женщины в мире Звезды, которые скрывают свое темное прошлое
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Гагарина показала фото топлес40
Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире23
Почему нельзя готовить в алюминиевой фольге7
Как выглядят самые богатые женщины в мире10
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
03:26
Дапкунайте смутила отсутствием бюстгальтера
Звёзды
05:21
Как яблоки защищают от рака и анемии
Еда Здоровье
05:01
Как актёры умудряются не стареть
Звёзды
05:39
Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику
Звёзды
11:12
Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение