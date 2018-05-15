Альфонс развел девушку на две квартиры в Москве

Москвичка Юлия Алексеева стала жертвой альфонса с сайта знакомств. Отношения с Михаилом закончились для девушки продажей двух квартир в столице и автомобиля Porsche Cayenne, сообщает Mash.

Судьбоносное знакомство

Несколько лет назад Юлия на сайте знакомств встретила свою любовь. 37-летний Михаил казался умным и состоятельным. Ездил на Toyota Camry. Был внимательным, галантным. Михаил дарил возлюбленной цветы, конфеты, обещал счастливое будущее. По словам Юлии, как Михаил, за ней никто никогда не ухаживал.

Через полтора месяца после знакомства мужчина сделал предложение, и Юля не раздумывая согласилась.

Развод и девичья фамилия

Однако сразу после свадьбы Михаила будто подменили. Он стал резким, агрессивным, не давал Юле водить ее машину, а его Toyota куда-то пропала. Мужчина начал ее избивать.

Но Юлия родила дочь, надеялась, что отношения в семье улучшатся, но этого не произошло. Тогда Юлия решила развестись. Михаил согласился на развод, только с одним условием. Девушка должна продать все свое имущество, а именно две квартиры и машину и отдать все деньги ему.

Юлия так и сделала: все продала, отдала мужу 47 миллионов, получила развод и уехала к родителям в Пензу. Там девушка написала заявление в полицию. Она обвиняет бывшего мужа в том, что он побоями и угрозами принудил ее к продаже недвижимости и автомобиля, после чего завладел всеми деньгами.

А Михаил в это время снова зарегистрировался на сайте знакомств.