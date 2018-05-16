Каким знакам зодиака можно доверить свои секреты

Иногда бывает важно поделиться личным и сокровенным — чтобы получить совет, поддержку либо просто выговориться и посмотреть на свои проблемы или радости под новым углом. Каким людям можно доверить самые важные тайны и секреты — и с кем делиться не стоит, если вы не хотите, чтобы подробности вашей личной жизни обсуждали все, кому не лень. Внимательно читаем гороскоп. Кто из самых ненадежных и болтливых знаков зодиака и кто по гороскопу достоин доверия тайн?

Овен

Ему можно доверять тайны. Стоит быть готовым к тому, что импульсивный Овен обрушит на вас шквал критики и советов — и протестовать будет совершенно бессмысленно. Довольно часто его комментарии окажутся точными, кстати сказать, — так что послушать в любом случае стоит, даже если он будет говорить не самые приятные вещи. Но ваши секреты он совершенно точно не станет передавать никому, за это можно быть спокойным.

Телец

Больше всего на свете эти люди ценят спокойствие и стабильность. По этой причине сплетни им не интересны совершенно — зачем усложнять себе жизнь и наживать лишние неприятности? Им можно доверять — но если Телец сочтет, что вас незаслуженно обидели или подвели, он может принять решение безжалостно отомстить вашему обидчику при случае. А вы можете об этом даже не узнать — своими секретами эти люди делятся настолько же редко, как и чужими.

Близнецы

Кто готов разболтать «по секрету всему свету» все что угодно? Близнецы. Не потому, что они плохие — просто некоторые истории, которыми так здорово развлекать друзей, звучат куда пикантнее и интереснее, если они приправлены парочкой чужих секретов. При попытке укорить их за подобное поведение не удивляйтесь, если увидите искреннее недоумение. В действительности они никому не желали зла, просто так удачно рассказ складывался в тот раз…

Рак

Представители этого знака вообще не слишком разговорчивы. Они вряд ли станут сообщать окружающим подробности ваших секретов — поэтому доверять им безусловно можно. Постарайтесь только не ссориться с Раками: эти люди бывают довольно злопамятны, поэтому при удобном случае или конфликте запросто могут припомнить вам кое-что из вашего прошлого, если это поможет им одержать верх в ссоре.

Лев

Здесь — как фишка ляжет. Благородный и великодушный Лев не слишком любит обсуждать других людей, поэтому и чужие секреты, как правило, не передает дальше. С другой стороны, Львы иногда могут вести себя странным образом, если попытаться воздействовать на них лестью. В таком случае они и сами не замечают, как сообщают чужие тайны, — но это чаще всего происходит, если манипулировать ими сознательно или профессионально.

Дева

Строгая Дева не станет разбалтывать другим ваших секретов, но вам способна устроить местный филиал сущего ада. Если она сочтет, что именно вы вели себя неподобающе, то вы получите форменную головомойку и длинную беседу назидательного характера о полной недопустимости таких поступков. При случае Дева и противной стороне выдаст порцию нравоучений — разумеется, никак не упоминая того факта, что знает от вас о человеке больше, чем ему кажется.

Весы

Прирожденные дипломаты, Весы обычно полны сочувствия и готовы часами выслушивать чужие жалобы. Чаще всего они не передают дальше тайн других людей — хотя бы из чувства деликатности, но если ситуация требует аккуратного вмешательства, могут и поделиться частью информации, которую им доверили. Именно про Весов иногда говорят, что они — слишком вежливые, чтобы быть честными. Тем не менее это очень хорошие слушатели — вы можете точно рассчитывать на искреннюю помощь, хотя бы и эмоциональную.

Скорпион

Скорпионы так устроены, что тайна для них — как красная тряпка для быка во время корриды. Они терпеть не могут своей неосведомленности в чем угодно, поэтому, если им кажется, что вы что-то скрываете, — будьте уверены, пойдут на все, лишь бы выяснить все во всех подробностях. Дальше с этими секретами может случиться все что угодно. Скорпионы не особо часто сплетничают просто так, чтобы поддержать беседу, — но и получив действительно важную информацию, могут использовать ее так, как посчитают нужным в конкретный момент времени.

Стрелец

Эти обаятельные люди полны эмпатии к близким, но и поговорить любят. Они могут рассказывать о чужих секретах не потому, что желают позлословить, а по причине искренней симпатии к третьему лицу, которому по какой-то причине важно услышать о вас что-либо. В этом случае Стрелец будет послушно поставлять информацию тоннами — и ему в голову не придет сомневаться в том, что он делает что-то не так. Ведь такой хороший человек нуждается в помощи — почему бы не сделать такой вот дружеский жест? Пускай и за счет утраты вашего доверия, к сожалению.

Козерог

Практичные Козероги отлично знают, с кем и о чем можно разговаривать. Более того, им заранее известно, когда вы намереваетесь сообщить им не всю информацию, а только ее часть и когда вы приукрашиваете свой рассказ — или попросту привираете. Откуда им все это известно — не знает никто, потому что Козерог никогда никому не рассказывает. Ничего и ни при каких обстоятельствах. Пожалуй, это самый надежный в смысле хранения тайн знак зодиака.

Водолей

Подвижный и общительный Водолей любит поговорить. Выдать тайну он может только в одном случае — если речь заходит о глобальном течении или тенденции и ваш секрет удачно подчеркивает его мысли или идеи. Водолей всегда мыслит от общего к частному и ценит оригинальность и свежесть идей и взглядов, поэтому, если ваш секрет как раз из таких, удержать его при себе у представителей этого знака, скорее всего, не получится. В остальных случаях это вполне надежный хранитель чужих секретов и тайн, способный к глубокому сочувствию.

Рыбы

Тут все очень сильно зависит от настроения Рыб. Получив на хранение ваш секрет в хорошем расположении духа, они, вероятно, так и оставят его при себе. Если же вас угораздит поделиться с ними сокровенным в минуту их печали или, хуже того, депрессии — дело плохо. Окружающие узнают о мельчайших деталях вашего секрета, даже если будут пытаться убежать от сообщающих эти подробности Рыб. Эти люди целиком подчинены одному порыву — черному или белому. А по какому принципу этот порыв возникает — не знает никто, включая самих Рыб. Кроме того, они иногда бывают довольно проницательны — можно им не говорить вообще ничего, они и без ваших слов почувствуют, что с вами происходит.