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Как правильно расставить жизненные приоритеты
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Как правильно расставить жизненные приоритеты 

Harper’s Bazaar 44 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Жасмин"
Нам часто говорят о том, что для того, чтобы грамотно управлять своим временем и всегда все успевать, необходимо тщательно расставлять приоритеты. Только вот как понять, что действительно важно именно для вас? А не для мужа, подруги или босса. Предлагаем четыре способа определить, какие задачи действительно стоит считать первостепенными.
Эксперты любят приводить пример мужчины, который в день своего 55-летия подсчитал, что, если он проживет ещё 20 лет, ему предстоит 1000 воскресений. Ровно столько резиновых мячиков он купил в детском магазине и высыпал их в вазу. С тех пор каждое воскресенье он доставал по одному мячику — и таким образом очень чётко ощущал течение времени. Когда вы видите, как быстро оно уходит, приоритеты действительно расставляются сами собой. Это, конечно, шоковая, но тем не менее невероятно эффективная терапия (которая, будем откровенны, подходит далеко не всем).
Научитесь не путать важные и срочные дела — это совершенно разные вещи. Найдите в интернете пример матрицы Эйзенхауэра: она поможет составить таблицу, учитывающую оба фактора.
Распределяйте свои дела по олимпийской системе. Выпишите список своих задач и сравнивайте их попарно: какие-то дойдут до самого финала, а какие-то так и останутся в одной восьмой. Такой способ особенно понравится тем, кто всегда сомневается в своих решениях (ну и отчаянным болельщикам, конечно).
Наконец, научитесь отделять свои задачи от задач других людей. Это не значит, что нужно саботировать работу с пораженческой формулировкой «это не моя проблема». Просто очень четко определите, в какое время вы работаете на компанию, а в какое — на себя.
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