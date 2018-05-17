7 признаков женщин, которым нужны только деньги

Так же, как отсутствие хороших манер выдает человека из определенных слоев, эти основные признаки с головой выдают бедную женщину, которой нужны от окружающих (в основном от мужчин, конечно) лишь деньги. Рассказываем, как можно быстро вычислить подобную персону.

Смотрит безучастным взглядом

Обычно такую женщину практически невозможно застать в хорошем расположении духа или весело обсуждающую планы на будущее. Она всегда сосредоточена и с гораздо большей охотой говорит о несправедливости мира, чем об искусстве, музыке или фильмах, например. При этом она абсолютно забывает о том, что в жизни есть куда более важные вещи, чем финансовая несостоятельность или невозможность подцепить какого-нибудь миллионера.

При вопросе о мечтах начинает рассуждать о Мальдивах

Пока нормальные женщины, не зацикленные на материальных благах, мечтают о чем-то действительно существенном (любящем муже, детях или личной самореализации), эта дама начинает грезить о бриллиантах, дорогом авто, роскошном доме и отдыхе в экзотических странах. И все это за счет мужчины, разумеется. Вопрос лишь в том, а что она сможет дать своему избраннику?

Предпочитает копии люксовых брендов

Ей бесполезно объяснять, что фейк видно издалека, и вместо того, чтобы тратить деньги на некачественную подделку, лучше приобрести хорошую вещь начинающего дизайнера. Она все равно будет стоять на своем и уверять, что логотип знаменитого бренда, расположенный на видном месте, намного лучше никому не известной марки. Такая женщина просто стыдится своих скромных доходов, поэтому и старается прикрыться псевдобрендами. Увы, но это выглядит нелепо и говорит об отсутствии вкуса и возможности приобрести действительно стоящие вещи.

Старается демонстрировать «дорогие» украшения

Обычно такая дама оказывается увешанной золотом практически с ног до головы. Но! Это отнюдь не эксклюзивные дизайнерские изделия, усыпанные драгоценными камнями, а самые дешевые вариации, приобретенные где-то на рынке или в ювелирном магазине в период распродаж. При этом ее абсолютно не смущает ни качество украшений, ни тот факт, что они совершенно не сочетаются между собой. Женщина наивно считает, что лишь надев на себя все «фамильное золото» разом, она продемонстрирует свой достаток.

Не смущается брать предметы роскоши в кредит

Даже если она стеснена в средствах и старается экономить на собственных прихотях, она все равно не постесняется взять в кредит очередную популярную вещь, чтобы быть «не хуже, чем все». При этом ее даже не останавливает сама мысль о том, что она переплатит за этот предмет втридорога — и лучше было бы потратить эти деньги на что-то более актуальное. Естественно, что выплаты по кредитам и кредитные карты не улучшают ее материальное положение, а лишь еще больше усугубляют ситуацию. К сожалению, зачастую самостоятельно выбраться из этой истории у таких дам тоже не получается.

При встрече тонко намекает на тяжелую жизнь

При этом она совершенно наивно полагает, что вы тут же самостоятельно оплатите то, что она заказала на ужин (если встреча происходит, скажем, в кафе), вызовете ей такси до дома и решите остальные ее проблемы. Женщина такого типа будет завуалированно рассказывать вам о том, что у нее сейчас проблемы с деньгами, а вам совершенно ничего не будет стоит подкинуть ей несколько сотен. С возвратом, конечно. Когда-нибудь, когда ее жизнь немного наладится. Стоит ли говорить о том, что если вы поведетесь на подобные уловки, то останетесь без своих финансов?

С ней не о чем говорить, кроме как о деньгах

Ее внутренний мир настолько беден, что общих тем для разговора практически не находится. Не считая, конечно, ее настойчивых вопросов о состоянии вашего счета, размера заработной платы, наличия автомобиля, квартиры и прочих атрибутов успешной жизни. Вообще подобные вопросы считаются моветоном, ведь даже с близкими людьми не хочется обсуждать толщину своего кошелька или перспективу покупки недвижимости, а тут практически совершенно чужая особа. Так что будьте начеку и не выдавайте подробности своей жизни.