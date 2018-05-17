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Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
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Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней 

Рамблер 38 минут назад
Сегодня в моде подтянутое тело, поэтому большинство из нас уделяют время физической нагрузке, будь то походы в тренажёрный зал, утренние пробежки в парке или ежевечерние заплывы в бассейне. Но знаете ли вы, что мозгу тоже нужны тренировки? Сейчас мы расскажем, как поумнеть буквально за несколько дней.
1. Расширяйте словарный запас. Если у вас нет времени на чтение книг, то каждый день делайте такое упражнение: найдите любой предмет в поле зрения и опишите его пятью словами.
2. Тренируйте память. Возьмите на вооружение простой способ запоминать больше: просто связывайте понятия в уме, составляя короткую историю.
3. Используйте мнемонические способы запоминания, то есть представляйте информацию, которую вам нельзя забывать, визуально. Простейший пример мнемонического приёма — фраза для запоминания порядка падежей в русском языке.
4. Напрягайте воображение. Посмотрите на людей за соседними столиками в кафе и придумайте диалог, который они могли бы вести. Можно делать это упражнение и дома, включив телевизор и убрав звук.
5. Анализируйте. Попробуйте предсказывать события, которые случатся в следующие 24 часа. Если ваше предсказание сбудется, то ваш мозг получит удовлетворение. А если нет, то он начнёт анализировать причины провала.
Женский форум
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