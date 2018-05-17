Мужчины, которые бесят всех женщин

Каждая женщина ищет мужчину с определёнными чертами. Конечно, набор качеств, который ценят женщины в представителях противоположного пола, разный, и то, с чем готова мириться одна, оказывается совершенно неприемлемым для другой. Но есть несколько типажей, которые вызывают неприязнь почти у всех женщин.

1. Насилующий взглядом. Когда такой мужчина смотрит на женщину, у неё появляется ощущение, что он вот-вот на неё набросится.

2. Брезгливый. Запрещает прикасаться к своим вещам и способен принести в ресторан личную посуду.

3. Селфимен. Фотографируется в любой ситуации, знает свои выгодные позы и ракурсы и большую часть времени проводит, улучшая фото в редакторах.

4. Липкий. Не упустит возможности прикоснуться, делая это якобы случайно.

5. Скупердяй. Не потратит даже лишнюю копейку на подругу, даже если не знает финансовых проблем.

6. С пожизненной претензией. Вечно обижен на мир и уверен, что ни одна женщина не будет достаточно хороша для него.

7. Пустомеля. Говорит без умолку, причём далеко не всегда со знанием дела. Но вот действовать, скорее всего, не будет.

8. Вонючка. Понятия не имеет о существовании дезодорантов.

9. Трус. Будет волноваться в сторонке, даже если на его женщину накинутся с оскорблениями.

10. Мачо-хвастун. Его мысли постоянно заняты мыслями об одном. И он без устали делится ими с окружающими.

11. Всезнайка. Знает все, готов ответить на любой вопрос, дать совет и непременно научить всех, как надо жить.