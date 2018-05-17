Боремся с перфекционизмом: 3 простых шага

В синдроме отличницы на самом деле нет ничего плохого — ровно до тех пор, пока навязчивое стремление во всем и всегда быть номером один не выходит из-под контроля и портит вам всю жизнь. Бороться с этим очень сложно: готовы поспорить, что на любые убеждения перестать волноваться по любому поводу у перфекционистов найдётся сто убедительных аргументов («а что, плохо, что я чего-то хочу?»). И тем не менее решать проблему нужно — стремление все и всегда делать идеально иногда идёт в ущерб и продуктивности, и результату.

Прежде всего уясните для себя, что перфекционизм — это миф. Ничего идеального не существует, а ошибки в первую очередь помогают нам развиваться (в конце концов, все, что не убивает…). Научитесь относиться ко всем с чуть большей долей иронии — тогда дела пойдут совсем по-другому.

Как только вы начинаете маниакально сравнивать себя с другими — вы автоматически проигрываете соревнование. Хорошо, если вы равняетесь на лучших, но вот убиваться из-за того, что у кого-то машина круче, а должность солиднее — удел лузеров.

Психолог Пенелопа Транк советует экстремальное, но очень действенное упражнение. Намеренно ошибайтесь на глазах у окружающих. Расскажите несмешную историю, выдвиньте странное предложение по работе — словом, попадите впросак (само собой, в рамках разумного). Окружающие удивятся, а вот вам станет легче. Да, на такой «подвиг» не каждый решится, но, поверьте, результат не заставит себя долго ждать.