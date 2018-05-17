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6 признаков, что ваша дружба токсична
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6 признаков, что ваша дружба токсична 

Anews 20 минут назад
Фото: Anews
Хочется верить, что все окружающие нас друзья действительно надежные и преданные люди, на которых можно рассчитывать. Однако случается так, что взаимодействие с таким «товарищем» становится токсичным, принося больше негатива, чем положительных эмоций. Распознать неладное не всегда просто, однако ниже указаны признаки, на которые лучше обратить внимание.

Односторонний режим

Независимо от того, оставались ли вы друзьями в течение 10 лет, или же такое взаимодействие длится всего 10 недель, вы всегда должны чувствовать, что ваша дружба имеет отдачу. Хороший друг не должен только брать, он всегда радуется вашим успехам и поддержит в трудную минуту. Если вы делаете это все, но никогда не дождетесь подобного взамен, стоит задуматься.

Возможность быть собой

Любые отношения, будь то дружба или романтика, не должны ограничивать ваше собственное «я», заставляя притворяться кем-то другим. Если вы постоянно чувствуете давление и лезете из кожи вон, чтобы произвести впечатление на своего друга, тогда это не дружба.

Оправдания

Если вы всегда ищите одни и те же оправдания для одной и той же проблемы, это признак того, что проблема вряд ли разрешится. Например, токсичный друг постоянно ищет оправдание тому, что забыл о вашем дне рождения или не смог помочь/прийти/поддержать из-за «обстоятельств», притом повторяется подобное на регулярной основе.

Уважение

Взаимное уважение жизненно важно для дружеских отношений. Если ваш друг принимает вас как должное и не видит никакой ценности во взаимном уважении друг к другу, это не дружба, за которую вас стоит держаться.

Присутствие

Нет ничего хуже, чем находиться в дружбе, которая не служит в вашу пользу или заставляет вас чувствовать себя одиноким. Если вы тянетесь к человеку, но не чувствуете взаимности, весьма вероятно, что ваша дружба токсична. Такие «друзья» охотно обратятся к вам за помощью, но едва ли они будут рядом, когда об этом попросите вы.

Истощение

Если рядом с другом вы ощущаете себя опустошенным и вымотанным, стоит задуматься. Правильный человек должен заряжать энергией, а не забирать ее, а пребывание в компании друг друга оставляет лишь положительные эмоции.
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