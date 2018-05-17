Что говорят о мужчине его ягодицы

"Все лгут!" — часто говорил доктор Хаус, а за ним стали повторять и все поклонники сериала. В слова, как в красивую обертку, можно завернуть любую неприглядную правду, которую хочется скрыть. Этим часто пользуются коварные мужчины, а доверчивые женщины и рады быть обманутыми. Не верьте своим ушам, верьте — глазам и присмотритесь повнимательнее к ягодицам своего избранника. Пятая точка любимого расскажет о нем больше, чем знает он сам. Итак, вот критерии оценки.

Посмотрите налево, посмотрите направо

Левая ягодица говорит о прошлом мужчины, а правая — показывает его будущее. Если левая часть выглядит более увесистой, значит все проблемы и трудности у человека позади, а если правая, то наоборот — впереди. Не менее красноречивы и складки под ягодицами. Если они ровные и симметричные, значит, перед вами уравновешенный, надежный, целеустремленный человек. А вот у эгоистичных и жадных натур ягодичные складки выглядят неровными, часто одна выше другой.

Занимательная геометрия

Круглые ягодицы часто встречаются у нарциссичных типов, они уверены и знают себе цену. Такому нужно соответствовать и всегда отлично выглядеть. Если вам нравится ухаживать за собой, а выйти из дома без укладки для вас равносильно самоубийству, то это абсолютно ваш человек.

Квадратная форма говорит о твердости и решительности. Перед вами человек, который точно знает чего хочет и обязательно этого добьется.

Треугольник, обращенный вершиной вниз, выдает готовность к любым трудностям и переменам. Этот человек легко адаптируется к любой непонятной ситуации и находит выход.

А вот треугольник, повернутый вершиной верх, показывает, что у человека мягкий характер. Он нежный, чуткий, романтичный, любит домашний уют и испытывает беспокойство, когда обстоятельства меняются быстрее, чем он может на них реагировать.

Расположение родинок

Если в ягодичных складках мужчины притаилась родинка, это значит, что перед вами творческий человек с большим потенциалом. С таким вы точно не соскучитесь, а каждая встреча будет настоящим приключением.