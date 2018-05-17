Основные правила перерыва в отношениях

Иногда последний шанс сохранить отношения — расстаться на некоторое время. Пауза может закончиться окончательным разрывом или перевести вас на следующий уровень доверия и понимания. Все зависит от того, как партнеры обговорят условия тайм-аута. Вот основные правила перерыва в отношениях. Они помогут разобраться в себе и принять верное решение.

Выясните, для чего вам нужен перерыв

Проведите самоанализ, чтобы понять, от чего вы хотите отдохнуть. Чувствуете, что отношениям не хватает страсти? В жизни наступил новый этап — переезд, другая работа — и вы не уверены, что готовы идти дальше с этим парнем? Важно отдавать отчет, решаема ли ваша проблема. Если он категорически против детей, а вы мечтаете о материнстве, нет необходимости в перерыве — пришло время расстаться.

Не берите паузу, чтобы только отложить разрыв и пощадить чувства партнера. Решили взять перерыв — делайте это для себя, а не для него. Если чувствуете, что загружены, запутались и не способны мыслить адекватно, возможно, вам и правда нужно время, чтобы оценить ситуацию.

Обсудите перерыв лично

Поскольку разрыв касается вас обоих, обсуждать это лучше при личной встрече. Обмен сообщениями или телефонный разговор мешают считывать невербальные сигналы. Лицом к лицу вам будет проще уловить его реакцию и удостовериться, что вы друг друга поняли.

Обговорите условия разрыва

Будьте при этом предельно ясны и откровенны. Расскажите, почему вам нужен перерыв. Договоритесь, останетесь ли на связи или полностью исключите общение. И самое главное — будете ли вы общаться с другими парнями и девушками в этот период и остается ли верность важным условием.

Еще один серьезный момент, который стоит обсудить, — как относиться к перерыву, если вы живете вместе. Общие вещи или домашний питомец помешают по-настоящему отдохнуть от отношений. Старайтесь исключить все взаимозависимости на время тайм-аута. Чем полнее разрыв, тем проще вам абстрагироваться от ситуации и освободиться от его влияния.

Не устанавливайте окончательные сроки

Это может быть сложно, ведь не понятно, сколько времени продлится расставание и когда оно станет окончательным. Но вы не знаете заранее, как скоро разберетесь в своих чувствах и с какими трудностями столкнетесь. Временные ограничения приведут лишь к разочарованию. Парень будет упрекать вас, что вы пока не готовы принять решение. Вы начнете чувствовать давление и вину за собственную неопределенность. Единственное, о чем стоит договориться, — каждый из вас даст знать, если что-то измениться. Вы все скажете, когда примете окончательное решение. Он — когда поймет, что не готов больше ждать и хочет расстаться.

Используйте время перерыва, чтобы узнать себя

Делайте все то, чего вам не хватало, когда были в паре. Проводите больше времени с семьей и друзьями, найдите новое хобби. Просто побудьте в одиночестве, ведь в отношениях это не всегда возможно.

Есть разница в том, чтобы чувствовать себя некомфортно без конкретного человека или просто без пары. Перерыв в отношениях — хорошее время, чтобы ее почувствовать. Спросите себя, является ли боязнь одиночества веской причиной быть с кем-то. Если перерыв в отношениях стал для вас глотком свободы, пора подумать, стоит ли сейчас быть в паре с кем-то. Раз вы счастливее одна, чем с парнем — пришло время для разрыва.